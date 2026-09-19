¿Larga ausencia? DT de los Wolves revela la gravedad de la lesión de Raúl Jiménez

El entrenador del Wolverhampton Wanderers, César Peixoto, reveló detalles de la lesión del delantero mexicano Raúl Jiménez, quien salió lesionado en el duelo pasado del equipo por un choque con un defensor. El estratega portugués adelantó que el malestar del azteca no es tan delicado.

“Su lesión no es tan grave como temíamos al principio. Creo que es una lesión bastante sencilla y espero que vuelva pronto, así que son buenas noticias para nosotros. Esperaba que pudiera jugar, pero no es posible. No miento ni juego con la mente de nadie: al cien por cien, no jugará”, dijo el director técnico luso de los Wolves.

Raúl Jiménez se lesionó en un duelo entre el Wolverhampton Wanderers y el Everton en la Carabao Cup. El jugador de la Selección Mexicana fue al choque con un elemento de los Toffees y el dolor fue inmediato, ya que se tiró al césped y se tomó la rodilla.

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El DT de la manada agregó que la baja de Raúl Jiménez es una dura ausencia para el equipo, ya que es un elemento clave, pero a pesar de ello intentarán seguir siendo competitivos, aunque añadió que buscarán recuperar al ariete azteca lo antes posible.

Wolves buscarán recuperar a Jiménez rápido

“Es un jugador importante para nosotros… seguiremos siendo competitivos, y por supuesto somos más fuertes con Raúl, pero esto es futbol y estas cosas pasan. Ojalá no hubieran pasado, pero ahora tenemos que gestionar la situación y recuperar a Raúl lo antes posible”, agregó el timonel de las cruces sobre el rol del Lobo Mexicano en el club.

La lesión de Raúl Jiménez lo privó de estar en la convocatoria de 30 jugadores de Rafael Márquez con la Selección Mexicana para lo que serán los primeros duelos del exdefensor como estratega nacional.

Para suplir a Jiménez el nuevo DT del Tricolor llamó a Santiago Giménez, Armando González y Germán Berterame, quienes serán los encargados de anotar los goles en los duelos ante Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile, que forman parte de la Fecha FIFA de octubre y noviembre.

El Lobo Mexicano tiene tres goles anotados en el arranque de la campaña con los Wolves en la Segunda División de Inglaterra, pero no pudo marcar en la EFL Cup (Carabao Cup). Sus víctimas en la Championship fueron el Blackburn Rovers, Stoke City y Sheffield United.

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