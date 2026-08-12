Gobierno de CSP se compromete a dar estímulo económico y aumento de becas a atletas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo externó un reconocimiento y anunció la entrega de estímulos económicos, así como un aumento a las becas de las y los atletas que representaron a México en los Juegos Centroamericanos, de donde volvieron al país con 407 medallas.

La delegación mexicana fue la que cosechó más medallas en la competencia que reunió a más de seis mil deportistas de 37 países, colocándose como tricampeón centroamericano con 167 de oro, 125 de plata y 115 de bronce.

Desde el Salón Tesorería, en Palacio Nacional, donde resonaba el choque de las medallas que les colgaban a más de una decena de los campeones que fueron recibidos, la mandataria aseguró que lo logrado genera orgullo para el país.

“Estamos muy orgullosos de ustedes, del papel que hicieron en los Juegos Centroamericanos. Récord de medallas. Y no solamente su esfuerzo personal, su disciplina, su sacrificio, porque llegar a estos niveles de competencia representa mucho sacrificio personal y de sus familias, sino el orgullo que generan en todo el pueblo de México. Es algo muy hermoso”, declaró.

Rommel Pacheco Marrufo, director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, subrayó que este fue la mejor actuación de México en los Juegos Centroamericanos y el Caribe, contexto en el cual la mandataria federal instruyó no sólo dar estímulos económicos a las mejores medallas, como antes se hacía, sino a todas las que se conquistaron.

“Por lo regular, solamente se premia una medalla, la mejor medalla que obtengan. Y hablando con la Presidenta me dice: ‘Yo creo que deberíamos de premiar todas las medallas’. Así que la sorpresa es que tanto para los atletas como para los entrenadores se les van a premiar todas las medallas obtenidas”, dijo.

Los montos del reconocimiento económico serán de 15 mil pesos por cada medalla de bronce; 35, por la de plata, y de 50 mil a las de oro.

La mandataria también anunció que para el próximo año incrementarán las becas que reciben las y los deportistas y habló de contemplar un mayor presupuesto a la Conade.

Rommel Pacheco que los mexicanos consiguieron un récord de medallas de oro, además de superar por 23 preseas la mejor marca histórica totaal.

“Esto no fue producto de la casualidad. Detrás de cada una de estas medallas hubo meses, años de entrenamiento, sacrificios, lesiones, levantarse muy temprano, competencias, derrotas, triunfos que a pesar de ello decidieron levantarse una y otra vez cada uno de los atletas. Pero también hubo planeación”, dijo.

El clavadista Osmar Olvera subrayó que los logros obtenidos no fueron producto de la casualidad, sino de la disciplina y entrenamientos, pero también por el apoyo recibido desde el Gobierno para garantizar los recursos requeridos para representar al paós.

“Hoy México nos está demostrando que sí se puede, se puede soñar en grande, sí se puede trabajar por esos sueños y sí se puede poner a nuestro país en lo más alto. Esta cosecha histórica es de todos, es de los atletas, es de nuestras familias, es de nuestros entrenadores y de nuestras federaciones y, por supuesto, de todo México… Muchas gracias. Viva México. Vamos a seguir apoyando al deporte olímpico y vamos a seguir haciendo historia”, expresó.

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FGR