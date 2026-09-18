Familia de Claudia Tacoronte llega a Morelos para repatriar su cuerpo a España

Familiares de la joven española Claudia Tacoronte Aguilera, asesinada el pasado sábado en Cuautla, acudieron este viernes a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Temixco, para realizar los procedimientos correspondientes a la entrega de sus restos y su posterior traslado a su país de origen.

Los familiares de la estudiante de 21 años llegaron a Morelos acompañados por personal diplomático, el cónsul de España en México, así como representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal y del Gobierno de Morelos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía estatal, una vez concluidos los trámites legales, la institución apoyará con el traslado de los restos de Claudia Tacoronte para hacer posible su repatriación a España, su país de origen.

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Tacoronte Aguilera, originaria de Gran Canaria y estudiante de Educación Infantil en la Universidad de Granada, había llegado a México aproximadamente un mes antes de su muerte como parte de un programa de intercambio académico con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

⚠️ Llega la familia de Claudia Tacoronte a la Fiscalía de Morelos para recibir sus restos.



Las imágenes son de @VeroBacaz. pic.twitter.com/xFO1xXoOZi — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) September 18, 2026

La joven fue asesinada la noche del sábado 12 de septiembre en Cuautla. Según los primeros reportes, fue atacada con un arma blanca durante un presunto intento de robo en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, donde se desarrollaba la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

Tras resultar herida, Claudia ingresó al recinto en busca de ayuda; sin embargo, murió minutos después debido a las lesiones.

El caso es investigado por las autoridades bajo el protocolo de feminicidio. Este jueves, la Fiscalía informó sobre la detención de un hombre identificado como Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del ataque.

En declaraciones sobre el caso, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, sostuvo que los hechos se produjeron “en un forcejeo por un robo” y afirmó que el detenido, conocido como “El Trompas”, no tendría vínculos con el crimen organizado, sino que se trataría de “un delincuente común”.

Mientras avanza la investigación, la familia de la estudiante permanece en Morelos para completar el proceso de entrega de sus restos, que posteriormente serán trasladados a España.

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MSL