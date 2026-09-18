Hoy visita Sheinbaum Toluca; presentará Segundo Informe de Gobierno

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará hoy viernes 18 de septiembre la ciudad de Toluca, donde presentará un mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno, en lo que será su visita número 64 al Estado de México.

Claudia Sheinbaum Pardo será recibida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y cerrará en la capital mexiquense su agenda de este viernes en un ejercicio de rendición de cuentas “Honestidad y resultados en Estado de México”, el cual está programado para las 18:30 horas en el Parque Metropolitano Bicentenario.

Entre los temas que formarán parte de su mensaje se encuentra la estrategia del Plan Oriente que se realiza en coordinación con el gobierno estatal, con una inversión de más de 75 mil millones de pesos para la ejecución de 121 programas y acciones en materia de infraestructura, movilidad, agua, drenaje, educación, salud y recuperación de espacios púbicos en beneficio de 10 millones de habitantes de la región oriente de la entidad.

Asimismo, destacan más de 100 acciones en materia de agua y drenaje para prevenir inundaciones y mejorar el abasto de agua en la zona, como la construcción del Colector de Chalco, el Túnel Churubusco-Xochiaca y el vaso regulador El Salado, así como el desazolve de ríos y la rehabilitación de pozos y cárcamos.

En movilidad, se han llevado a cabo grandes proyectos como el Tren Interurbano “El Insurgente”, el Tren Suburbano AIFA-Lechería y el Trolebús Mexiquense de Chalco. En materia ambiental se encuentra el saneamiento y restauración del Río Lerma-Santiago, particularmente en la zona del Valle de Toluca.

Además, la ampliación y modernización de la carretera Toluca -Zihuatanejo forma parte de las obras de infraestructura impulsadas en la entidad.

La visita de la Presidenta ocurre en el marco de una relación de coordinación permanente con el gobierno de Delfina Gómez, quien rendirá su Tercer Informe de Gobierno el próximo 30 de septiembre en el Teatro Morelos de Toluca.

Te puede interesar:

- Dan mayor golpe a huachicol: 59 millones de litros asegurados; no hay detenidos

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR