Oaxaca se pone patrio con peculiar carrera donde la ‘panza’ era requisito | VIDEO

Como parte de las celebraciones por las Fiestas Patrias, habitantes de Villa de Etla, Oaxaca, realizaron una peculiar competencia que llamó la atención: la primera Carrera de Panzones organizada en la localidad.

El evento se llevó a cabo durante los festejos de septiembre y reunió a participantes dispuestos a competir bajo una regla distinta a la de cualquier carrera convencional: para poder inscribirse debían tener una circunferencia abdominal mínima de 120 centímetros.

Con risas, aplausos y el respaldo de quienes se dieron cita para observar la actividad, los competidores recorrieron el trayecto establecido por los organizadores. La carrera formó parte de las actividades recreativas programadas en el municipio para celebrar la Independencia de México y generar un momento de convivencia entre vecinos.

🏃 Primera carrera de 'panzones'

En Villa de Etla, Oaxaca, se llevó a cabo una peculiar celebración para las Fiestas Patrias, al organizar la primera carrera de panzones en la región. El único requisito para participar en la actividad fue que los aspirantes tuvieran 120… pic.twitter.com/8JPGHtvtZi — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 18, 2026

De acuerdo con los reportes difundidos sobre el evento, el ganador fue Enrique, quien recibió un premio de mil 500 pesos tras llegar primero a la meta.

La dinámica rápidamente se volvió tema de conversación en redes sociales debido a lo inusual de su convocatoria y a las imágenes de los participantes avanzando entre el ánimo del público. Sin embargo, más allá de la singularidad de la competencia, la actividad fue planteada como una forma de celebrar en comunidad durante las fechas patrias.

La Carrera de Panzones fue presentada como la primera edición realizada en Villa de Etla, por lo que el dato debe mantenerse acotado a esa localidad. Aunque existen referencias de eventos similares en otras entidades del país, en este caso la competencia se organizó específicamente dentro de la programación de los festejos patrios del municipio oaxaqueño.

Las Fiestas Patrias suelen incluir ceremonias cívicas, música, comida tradicional y actividades deportivas o recreativas en distintas comunidades. En Villa de Etla, la carrera se sumó a esa lista con una convocatoria distinta que convirtió el festejo en un momento de humor y participación vecinal.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL