Refuerza Tlaxcala videovigilancia municipal con nuevo C2 en Tetlanohcan

Con una inversión de seis millones de pesos, la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, inauguró el Centro de Control y Comando (C2) del municipio de Tetlanohcan, con el propósito de fortalecer el sistema de videovigilancia y el trabajo coordinado entre instituciones de seguridad pública, así como mejorar la capacidad de respuesta ante presuntos actos delictivos en la demarcación.

Durante su mensaje, Lorena Cuéllar Cisneros destacó la inversión realizada en materia de seguridad, salud, educación, deporte, inclusión y bienestar, lo que ha permitido superar los 300 compromisos asumidos al inicio de su administración y posicionar a Tlaxcala como referente nacional.

Acompañada por el comandante de la 23 Zona Militar, José Mario Vega Hernández y del coordinador de la Guardia Nacional en Tlaxcala, Miguel Ángel Aragón Vázquez, Lorena Cuéllar Cisneros puntualizó: “hemos logrado que volteen a ver a Tlaxcala no como un estado chiquito, no como el que no tenía grandes cosas, no como el que no soñaba en grande. Hoy Tlaxcala sueña en grande y es ejemplo nacional”.

En su oportunidad, el secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (Sesesp), Neri Toshiro León Sauza, explicó que el C2 de Tetlanohcan cuenta con 32 cámaras de videovigilancia instalados estratégicamente en 10 puntos de monitoreo inteligente, las cuales están enlazadas las 24 horas a la red tecnológica del C5i.

“La instalación del C2 en San Francisco Tetlanohcan no solo es un tema de modernizar el municipio, es un tema de cuidar a las familias”, comentó.

León Sauza detalló que el municipio cuenta con tres arcos lectores para la detección de vehículos con reporte de robo. Además, el módulo móvil del Registro Público Vehicular (REPUVE) acercó los servicios a la población, permitiendo a los usuarios colocar un chip a sus unidades para facilitar su identificación y vigilancia ante un hecho delictivo.

Asimismo, expuso que Tetlanohcan cuenta con tres Redes de Mujeres y dos Comités de Paz; además, en próximos días se impartirá una capacitación sobre la prevención de extorsión telefónica.

Indicó que la seguridad es una prioridad para el gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros, por lo que, a la fecha, se han invertido recursos para la puesta en marcha de 52 C2, con el compromiso de que, antes de que concluya la administración, los 60 municipios cuenten con esta infraestructura tecnológica.

Finalmente, la presidenta municipal, Kritsbey Pérez Flores, señaló que el Centro de Control y Comando permitirá al municipio contar con más y mejores herramientas para la prevención y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones que pongan en riesgo a las familias de Tetlanohcan.

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