Video viral de La Niña Emo, el fenómeno de TikTok

La Niña Emo es una creadora de contenido que ha visto un crecimiento considerable a través del tiempo en la platforma de TikTok, donde ha conseguido 3.3 millones de seguidores.
¿Quién es La Niña Emo y cuál es su video viral?
El fenómeno de La Niña Emo en TikTok hace referencia a Enderlyng, una popular creadora de contenido venezolana que alcanzó una enorme visibilidad en la plataforma debido a su peculiar y enérgico estilo de baile. Su apodo surgió a raíz de los peinados, accesorios e icónico estilo alternativo con el que se dio a conocer en las redes sociales.
La clave del éxito viral de sus videos radica en la exageración y pasión de sus movimientos al unirse a los bailes y trends del momento. Uno de sus clips más conocidos, en el que baila usando una pijama rosa con estampados de patitos, acumula decenas de millones de reproducciones.
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Su forma acelerada e intensa de interpretar la música generó un sinfín de reacciones, convirtiéndola en tema de conversación y dándole origen a numerosos memes, dúos y parodias.
A pesar de recibir constantes críticas por parte de los haters que cuestionaban sus pasos o su sobreactuación, la joven no detuvo su producción de contenido y aprovechó el algoritmo a su favor.
Con millones de seguidores y decenas de millones de “Me gusta”, La Niña Emo se consolidó como una de las personalidades más virales y comentadas de TikTok en la región. En sus recientes videos, la joven se sinceró sobre un tema de su vida personal.
Esto a raiz de un video donde salía con sus hermanos al trend de jugar un uego de manos y quien ganara, podía comer mientras los otros debían correr.
“Me han dado un apoyo que yo jamás había experimentado”, agradeció, “eso no es una vivencia actual. Estoy viviendo feliz y plena porque de haberlo contado tiempo atrás, hubiera caído en depresión”, se sinceró.
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