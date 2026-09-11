La cantante urbana Masha se encuentra en el ojo del huracán en República Dominicana luego de que se filtrara sin autorización un clip de contenido íntimo.

La artista confirmó la autenticidad de las imágenes que circulan en redes sociales y explicó el origen del material para frenar especulaciones. Además, aseguró que tomará medidas legales contra la persona que difundió el material. Pero, ¿de qué trata este video?

Video viral de Masha causa polémica en República Dominicana

La intérprete dominicana Masha denunció que un video íntimo protagonizado por ella circula en redes sociales sin su consentimiento. Expresó que la fuga de información ocurrió luego de entregar su dispositivo móvil a un taller técnico para una reparación.

TE RECOMENDAMOS: Redes sociales Videos de IA difunden fake news de la muerte de Angélica María

“Ese video que anda por ahí circulando, que anda filtrado, fue que yo llevé un teléfono a arreglar”, expresó Masha.

Según su testimonio, una persona obtuvo la contraseña del equipo sin su autorización, luego accedió al almacenamiento interno y extrajo múltiples archivos de carácter confidencial. “El tipo sacó videos íntimos de ahí, no hay sólo eso, hay muchos, con mi expareja”, declaró.

Masha aclaró que los videos, donde aparece ella teniendo relaciones íntimas, son testimonio de momentos privados con una expareja y advirtió que existen más archivos personales en el dispositivo vulnerado, por lo que podrían ser difundidos más videos de este tipo. “Esa persona que aparece en el video era mi expareja”, manifestó.

La artista urbana originaria de República Dominicana expresó su indignación ante la difusión masiva del contenido y prometió emprender acciones legales contra los responsables. “Esa persona me va a responder por sacar cosas íntimas y divulgarlas de mí”, afirmó con firmeza.

El caso generó un intenso debate en la farándula dominicana, pues algunos señalan a la artista urbana por tener material de ese tipo, mientras otras personas defienden que viva su sexualidad libremente.

Puedes leer: