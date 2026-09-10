Anna Porter, la influencer y empresaria que fue novia de Gala Montes

La relación entre Anna Porter y la actriz Gala Montes ha sido tema recurrente en medios y redes sociales desde hace tiempo. Aunque ambas decidieron mantener cierta discreción, su historia de amor, los conflictos entre ellas y las recientes imágenes juntas han vuelto a despertar el interés del público.

En La Razón te contamos quién es Anna Porter, la influencer y empresaria mexicana.

¿Quién es Anna Porter, la influencer y empresaria que fue novia de Gala Montes?

Anna Porter es una influencer mexicana que ha logrado construir una sólida presencia en redes sociales gracias a su estilo de vida, proyectos de moda y emprendimientos digitales. Con poco más de 30 años, se ha posicionado como empresaria en el ámbito del marketing y la creación de contenido, colaborando con marcas enfocadas en moda y bienestar.

Su perfil en Instagram supera los 330 mil seguidores, donde comparte viajes, rutinas y reflexiones personales e indirectas con las que los usuarios pueden sentirse identificados.

Anna Porter y Gala Montes se conocieron en un bar en Guadalajara, en 2022, donde Anna sobornó al personal para ingresar sin boleto y a partir de entonces la actriz se interesó por ella.

La relación duró aproximadamente tres meses, durante los cuales Anna le entregó a la intérprete varios regalos caros, incluyendo una pulsera de oro y una bolsa Gucci, según declaró la influencer. Finalmente se separaron cuando Anna descubrió que Gala estaba en una relación romántica con su mánager, Icho Van.

Anna Porter incluso acusó a Gala Montes de manipulación emocional y de haberla utilizado para posicionarse en la comunidad LGBTIQ+, así como para financiar su carrera como cantante.

A pesar de los conflictos, hace unos días fueron vistas nuevamente juntas en la Ciudad de México, lo que desató especulaciones sobre una posible reconciliación. Sin embargo, ni la actriz ni la influencer han revelado si mantienen una relación.

Anna Porter y Gala Montes ı Foto: Especial

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