En los últimos días, los fans de Angélica María han manifestado preocupación debido a la circulación de videos en TikTok y Facebook que aseguran que la actriz falleció. Estos clips, creados con inteligencia artificial, incluyen imágenes manipuladas de su hija Angélica Vale llorando, lo que ha generado confusión y alarma.

Videos de IA difunden fake news de la muerte de Angélica María

Hace unos días, en TikTok aparecieron videos que alertaron a los fans de Angélica María, con títulos como “Hace 13 minutos: El triste final de Angélica María - Su hija lloró y confirmó la triste noticia”.

El contenido muestra fotografías de la actriz y una imagen falsa de Angélica Vale, generada con IA, en la que aparece llorando. Aunque el video es reciente, desde abril circulan este tipo de clips que difunden información engañosa sobre la llamada Novia de México.

La estrategia detrás de estos contenidos es aprovechar la popularidad de Angélica María para atraer visitas y generar interacción, sin importar la veracidad de la información. Sin embargo, la actriz se encuentra con buena salud y no existe ningún comunicado oficial que confirme que falleció, como lo mencionan los videos.

¿Cómo reconocer una fake news?

Para evitar caer en noticias falsas, es importante seguir algunos pasos básicos:

Consulta medios de comunicación reconocidos como La Razón y evita confiar en publicaciones anónimas o cuentas sin credibilidad.

Muchas fake news usan frases como “última hora” sin sustento, primero confirma si la información realmente es reciente.

Busca la noticia en periódicos, portales oficiales o comunicados de prensa antes de compartirla.

Las fotos generadas con IA pueden parecer reales, pero es importante analizar detalles como sombras o proporciones para evitar caer en imágenes falsas o manipuladas.

No difundas los videos o publicaciones sin antes confirmar la información, compartir información falsa contribuye a la desinformación.

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