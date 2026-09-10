Recientemente se difundieron varias fotografías de Renata Notni y Alejandro Speitzer en Italia, lo que desató rumores sobre un posible romance entre los actores.

La cercanía que mostraron durante el Gran Premio de Fórmula 1 en Monza generó especulaciones en redes sociales, donde los fans comenzaron a “shippearlos” como pareja. Pero ¿cuál es la verdad detrás de su viaje? En La Razón te contamos.

¿Renata Notni y Alejandro Speitzer son novios? La verdad detrás de su viaje

Los actores mexicanos Renata Notni y Alejandro Speitzer fueron vistos juntos en distintas actividades durante su estancia en Italia, lo que provocó que sus seguidores y usuarios de redes sociales sospecharan que había entre ellos una relación sentimental.

Sin embargo, la realidad detrás de las imágenes es distinta y sólo se trata de un viaje de trabajo. Ambos participaron como embajadores de la marca Chivas Regal en una campaña vinculada al Gran Premio de Fórmula 1 en Monza.

Alejandro Speitzer compartió en Instagram un carrusel de fotos de su experiencia en el popular evento automovilístico, incluyendo varias junto a Renata Notni. En su publicación, el actor destacó la convivencia con amigos y la emoción de vivir el evento, sin hacer referencia a un romance.

Por su parte, Renata Notni también mostró momentos de su viaje a Italia, desde paseos turísticos hasta encuentros en el paddock de Monza, donde incluso ella y Speitzer aparecieron junto al piloto Charles Leclerc en actividades oficiales.

Aunque la química entre ambos llamó la atención de sus seguidores, ambos dejaron claro que estas publicaciones sólo con contenido publicitario. Aun así, los comentarios en redes sociales calificaron a los actores como una “pareja bellísima”, en especial tras la ruptura de Notni con Diego Boneta, con quien tuvo una relación durante casi cinco años.

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