Al Pacino halaga a Diego Boneta por su papel como Fidel Castro | VIDEO

Diego Boneta y Al Pacino se reunieron en el Tribeca Film Festival 2026 en una reunión organizada por una marca de joyas de lujo, donde también asistieron otras grandes celebridades de la industria.

“El niño de 8 años que vio El Padrino con su padre estuvo sonriendo toda la noche. ¡Gracias Al, eres una leyenda!“, escribió en su cuenta de Instagram el actor mexicano, quien compartió postales sobre el encuentro.

Al Pacino halaga a Diego Boneta

A través de sus redes sociales, Diego Boneta compartió un emotivo momento que pasó con el protagonista de El Padrino. “Qué actuación da este chico. Es todo lo que puedo decir”, comenzó el histrión.

“Esto es increíble. Es asombroso lo que hace. Se convierte en un personaje, una de las grandes cosas que pueden hacer los actores y algunos ya lo están haciendo Es hermoso, debo decirlo”, destacó.

De este modo, Al Pacino destacó la capacidad del intérprete que tiene para transformarse frente a la cámara, una cualidad que le parece fundamental en cualquier gran actor.

Cabe mencionar que Diego Boneta y Al Pacino trabajaron juntos en Killing Castro, un thriller político ambientado en uno de los periodos más tensos de la Guerra Fría y donde el mexicano da vida a Fidel Castro.

El ex presidente de Cuba representaba un personaje complejo, al ser una de las figuras más controversiales del siglo XX, pero para el actor veterano, su colega de 35 años lo hizo excelente.

La cinta dirigida por Eif Rivera debutó en importantes festivales de cine y es muy esperada por el público y la crítica gracias a su mezcla de drama, espionaje y acontecimientos históricos.

Killing Castro se desarrolla en el Nueva York de 1960 y explora la relación en donde distintas fuerzas, entre ellas la CIA, el FBI y miembros de la mafia, buscan neutralizar la influencia del líder cubano después de su llegada a las Naciones Unidas.

La trama sigue a Castro, quien se aloja en el Hotel Theresa en Harlem invitado por Malcolm X, lo que desencadena una serie de acontecimientos que alteran el panorama político internacional y coloca a los personajes en situaciones extremas.

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