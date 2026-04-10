Diego Boneta confirma su ruptura con Renata Notni tras 5 años de relación

Lo que comenzó como uno de los romances más estables de la farándula mexicana ha llegado a su fin. Tras cinco años de relación, el actor Diego Boneta ha confirmado oficialmente su ruptura con Renata Notni.

La noticia, que ya circulaba en redes sociales debido a la ausencia de la pareja en eventos públicos, fue validada por el intérprete durante una intervención para un programa.

Con un tono sereno, Boneta aclaró que, aunque la convivencia terminó, el vínculo se cierra bajo términos de profunda admiración y madurez.

La pareja actualmente ya no vive junta ı Foto: Redes sociales

Durante la entrevista, Diego Boneta enfatizó que la decisión fue un proceso reflexionado por ambos, buscando siempre el bienestar mutuo. El actor de 35 años compartió los detalles sobre la ruptura.

Destacó que fue un cierre con amor que a pesar de que el ciclo llegó a su fin, las cosas concluyeron de manera positiva y con mucho cariño.

El actor mostró un profundo respeto hacia Notni al describirla como una “mujer increíble” y asegurar que entre ellos persiste un afecto inmenso.

Finalmente, confirmó el fin de la convivencia al aclarar que ya no viven juntos, aunque ambos tomaron la decisión de mantener los motivos específicos de su separación privado.

Los rumores de la ruptura

La confirmación llega semanas después de que los seguidores notaran señales de distanciamiento, como la falta de fotografías recientes. Sin embargo, un video viral aceleró las especulaciones; en el clip, grabado durante un concierto en la Ciudad de México, se observa un supuesto momento de tensión donde la actriz jala el cabello de Boneta.

Ante la polémica, Diego reiteró que la separación es una cuestión íntima y pidió priorizar el respeto sobre imágenes fuera de contexto. Igualmente Renata se pronunció al respecto.

Aclara la situación ante el polémico video ı Foto: Captura de pantalla

Por su parte, Renata Notni ha optado por mantener una reserva absoluta, sin emitir comentarios en sus perfiles oficiales. Según fuentes cercanas, la actriz prefiere concentrarse plenamente en sus proyectos profesionales y en su carrera internacional.

Con este anuncio, una de las parejas más emblemáticas del entretenimiento en México toma caminos separados. Por ahora, ambos parecen enfocados en sus respectivas trayectorias, dejando atrás uno de los capítulos más mediáticos de sus vidas personales.