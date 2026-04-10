Tras varios días de rumores y especulaciones, Marichelo Puente, hermana de Anahí, confirmó públicamente su separación de su esposo Jorge D’Alessio. La noticia ha generado gran revuelo en el mundo del espectáculo, no sólo por el fin de una relación de más de una década con tres hijos de por medio, sino también por los señalamientos de infidelidad que han circulado en redes sociales.

La actriz, visiblemente afectada, decidió romper el silencio y dejó claro que no pretende alimentar polémicas. Además, pidió respeto para ella y sus hijos, pues afirmó que “no es un momento fácil”.

Marichelo confirma divorcio de Jorge D’Alessio; esto dice de los señalamientos de infidelidad

En entrevista con reporteros de distintos medios presentes a su llegada al AICM, Marichelo Puente fue directa al confirmar que su matrimonio con Jorge D’Alessio llegó a su fin: “Sí ya estamos separados. No estoy lista para esto. No está siendo fácil, es un momento muy complicado que no creo que nadie quiera vivirlo, y no soy la única mujer que esté pasando algo así”.

Jorge D'Alessio ı Foto: larazondemexico

Respecto a los rumores de infidelidad de Jorge D’Alessio, Marichelo pidió que las preguntas se dirigieran a su expareja. “Tendrías que preguntárselo a él, eso no me corresponde a mí, yo siempre he hablado por mí y de mí. Jamás he hablado de alguien más”, dijo la actriz, sin desmentir nada.

“Sé que tengo que dar una explicación, entiendo perfecto. Agradezco su cariño, les pido sólo respeto porque no es un momento fácil, al menos, para mí”, agregó Marichelo con la voz entrecortada.

Un reportero le preguntó si estaba tomando terapia para superar este difícil momento y ella respondió: “Sí, por supuesto que sí, con mis hijos. Y estamos tomándonos de mucho amor. No soy la primera, ni la única, y la vida pasa, y un día a la vez".

Otra reportera le comentó que la noticia de su separación con su esposo Jorge D’Alessio tomó por sorpresa a mucha gente, pues lucían estables y muy unidos en redes sociales. Marichelo susurró con una risa irónica “yo también”, lo que impactó a los usuarios de redes sociales que han visto la entrevista.