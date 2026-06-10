¿Qué pasó en el encuentro de Bad Bunny y el Papa en Madrid?

Fue confirmado que Bad Bunny y el Papa se reunieron el pasado lunes 8 de junio en Madrid, según información del Vaticano, una noticia que sorprendió a muchos y demostró el interés del Sumo Pontífice por acercarse a la juventud.

Y es que las fechas en las agendas de ambas personalidades coincidieron. Mientras que el famoso cantante se encontraba en plena gira, el Vicario de Cristo llegó a España de visita.

Pope Leo XIV and Bad Bunny met in Madrid on Monday, the Vatican confirms. pic.twitter.com/WfIHm1DFWS — Pop Crave (@PopCrave) June 10, 2026

Todo sobre la reunión de Bad Bunny y el Papa en Madrid

El junte era bastante esperado desde que se supo que ambos iban a coincidir en Madrid. Según la información, Bad Bunny y el Papa León XIV se reunieron en privado en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El intérprete de ‘Y si veo a tu mamá’ acudió junto con su familia y otras personas a ver al pontífice y se saludaron brevemente antes de que abandonara el estadio. Cabe mencionar que según el Vaticano, no se tomaron fotos juntos.

Este fin de semana, ambos tuvieron agendas ocupadas. León XIV dio un discurso en el Palacio Real de Madrid; también asistió a la Vigilia de Oración de los jóvenes celebrada en la Plaza de Lima y además, presidió el encuentro Tejer redes con el mundo de la cultura, la educación, la empresa y el deporte. Por su parte, la estrella musical dio su quinto y sexto concierto de diez en la ciudad.

El religioso incluso bromeó de manera abierta sobre la “competencia” que habría entre él y el músico sobre la atención que tendría cada uno de ellos en Madrid, al señalar que si bien muchos irían a ver al cantante el sábado, habrían “unos cuantos para ver al Papa”.

Pope Leo XIV to CNN on his visit to Madrid coinciding with Bad Bunny’s tour:



“If they are confronted with the question: do they want to see Bad Bunny or do they want to see the pope, I think many will go to see Bad Bunny. But I think there will also be a few there to see the… pic.twitter.com/gXz6ttF8u9 — Pop Crave (@PopCrave) June 10, 2026

Ya habían planes de reunión de Bad Bunny con el Papa

Anteriormente, el arzobispo de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española, José Cobo, había insinuado un posible acercamiento entre ambas figuras.

Se sabe que semanas antes, la agencia de representación de Bad Bunny contactó con la Conferencia Episcopal para cuadrar algún tipo de cita entre el artista y el Papa, según adelantó Televisión Española.

Se planteó incluso que Benito Antonio Martínez Ocasio participara en la misa multitudinaria frente al Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de Cibeles, pero al final no estuvo presente en la eucaristía frente a más de un millón de personas.

Cabe mencionar que Bad Bunny creció en un ambiente católico e incluso fue monaguillo en Puerto Rico y cantó en el Coro de la Iglesia; actualmente, si bien cree en Dios, no se define como católico.

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