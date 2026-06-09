Belinda sorprende al cantar con Andrea Bocelli ‘Bésame Mucho’ por show previo al Mundial 2026

La cantante Belinda sorprendió al aparecer junto a Andrea Bocelli en los ensayos previos al Mundial 2026 e interpretaron juntos “Bésame mucho”, un clásico de la música mexicana.

Los dos cantantes fueron abordados por la prensa en los ensayos del concierto previo a la inauguración Mundial 2026, ya que ambos participarán en el evento llamado COUNTDOWN CONCERT, que se realizará en el Auditorio Nacional.

Así cantaron Belinda y Andrea Bocelli en ensayos del Mundial 2026

A través de las redes sociales se difundió un video en el Belinda y Andrea Bocelli cantaron “Bésame mucho”. Solo interpretaron un fragmento para complacer a los asistentes en el Estadio en los ensayos de la gran inauguración.

Al terminar el breve fragmento, los dos cantantes recibieron aplausos de parte de los asistentes, éstos también gritaron “Viva México”.

Belinda y Andrea Bocelli se encontraron y cantan 'Bésame Mucho' 🫢✨❤️‍🔥 pic.twitter.com/SJ5rUHh6pj — Belinda Argentina Oficial 🇦🇷 (@BelindaArg_Of) June 9, 2026

El clip se viralizó y está generando diversos comentarios en las redes sociales.

"Belinda cantando con el maestro Andrea Bocelli es algo que no sabía que necesitaba ver“, ”Increíble un momento histórico", fueron algunos de los comentarios de los usuarios de las redes.

Belinda y Andrea Bocelli emocionaron a los fans con su corta interpretación, por lo que no pueden esperar a verlos juntos en el escenario.

¿Qué es el COUNTDOWN CONCERT donde estarán Belinda y Andrea Bocelli?

Un día antes de la inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo el evento COUNTDOWN CONCERT, un evento que para celebrar la unión de los tres países que participan en el Mundial 2026, y que será parte del concierto México Vibra en el Auditorio.

En este también van a participar otros artistas como Carín León, Lucero, Mijares, Emmanuel, Carlos Rivera, Los Ángeles Azules, El Recodo, Benny y Timbiriche, Aída Cuevas, Carla Morrison y Meme del Real.

El evento se podrá ver a través del TikTok de la FIFA a partir de las 18:00 horas, aunque las actividades artísticas serán hasta las 20:30 horas de este 10 de junio.

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