Filtran VIDEO de Diego Boneta y Renata Notni en ‘acalorada pelea’ donde ella le jala el pelo

Diego Boneta y Renata Notni son una de las parejas más populares del momento, quienes aparecieron en redes sociales durante una supuesta pelea, lo que dio de qué hablar entre los usuarios de Instagram y TikTok, quienes aseguran que la pareja atraviesa un momento complicado en su relación.

Renata Notni y Diego Boneta discuten en pleno concierto

Asistentes a uno de los conciertos de Bad Bunny en México captaron el momento en que Renata Notni y Diego Boneta parecen tener un desencuentro en medio de la presentación del cantante boricua.

Diego Boneta y Renata Notni aclaran el motivo de su pelea en concierto. ı Foto: IG: @diego

Recordemos que la pareja formó parte de La Casita de Bad Bunny, por lo que fueron unos de los pocos afortunados que pudieron celebrar el concierto más cerca del boricua que el resto de los asistentes, pero parece ser que el momento de celebración se transformó.

Hasta ahora, no se sabe con certeza cuál era el tema por el que estaban peleando durante la presentación, aunque algo que encendió las alarmas en el público fue que la actriz realizó una acción que para muchos fue interpretada de violencia por parte de ella hacia su pareja.

En el video, se puede ver a Renata, que le da un jalón de cabello a su novio antes de darle un beso y girarse por completo. Aseguran que Diego tomó una postura rígida que delató que no estaba contento con lo sucedido, aunque otros mencionan que era evidente que bromeaban.

Hay que mencionar que el video solo se encuentra disponible en una cuenta, por lo que se vale dudar de la veracidad del video. Sin embargo, el mismo ya ha generado reacciones en usuarios de redes sociales que dicen:

“¿Soy la única que piensa que ella es súper tóxica?"

“Se ve que están bromeando”.

“Están jugando nada más, relájense”.

“Tiene cara de enojada y trata de disimular con una sonrisa falsa”.

Esta no es la primera vez que Renata Notni y Diego Boneta dan de qué hablar por sus actitudes en una presentación, ya que en octubre del año pasado, la pareja generó críticas por supuestamente pelearse en un concierto de Alejandro Fernández.