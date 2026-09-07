Video de Gaston Edul y Nati Jota se vuelve viral ¿Qué es real y qué no de la polémica?

La supuesta existencia de un video íntimo de Gastón Edul y Nati Jota ha causado que los nombres de ambas personalidades circulen entre las tendencias de plataformas como X (antes Twitter).

Y es que recientemente, varios Internautas hablaron de manera simultánea sobre la existencia de un material privado, una noticia falsa que no ha dejado de crecer y que ya causó reacción en uno de los involucrados.

"Gastón Edul":

Porque aparentemente se filtró un video íntimo suyo con una chica, de quién muchos usuarios sospechan que se trata de Nati Jota. pic.twitter.com/999UA6WYEZ — Tendencias (@TTendenciaX) September 6, 2026

Fueron frases como “Yo estaba re tranqui chusmeando en tw y de la nada me sale el video de Gastón Edul con Nati Jota” o “Cuando la gente vea el vídeo filtrado de Nati jota y Gastón edul, van a volverse locos”, las que hicieron que las búsquedas por el contenido incrementaran.

Algunas cuentas llegaron a compartir un breve fragmento audiovisual de pocos segundos, en las que no se puede reconocer con claridad quiénes son las personas involucradas, por lo que se trata de un material engañoso realizado con la intención de obtener clicks.

Gastón Edul reacciona al supuesto video filtrado

Fue durante la transmisión del streamer Davoo Xeneize que el famoso le llamó al periodista para preguntarle directamente sobre la grabación privada. Él respondió:

“Imagino por qué preguntan. No hay mucho para decir, no crean las cosas que ven en Twitter. ¿2026 y siguen creyendo en Twitter? Por favor, no sean pavos”, sentenció el cronista brevemente.

"Edul":

Porque Davo Xeneize llamó en vivo a Gastón Edul y le preguntó sobre algo que el chat tenía curiosidad. "Qué situación de verga". pic.twitter.com/NbjJyp46Cp — Tendencias (@TTendenciaX) September 7, 2026

La verdadera relación de Gastón Edul y Nati Jota

Cabe mencionar adempas que Gastón Edul y Nati Jota nunca confirmaron haber sido pareja oficialmente; la relación entre ellos fue principalmente un juego mediático y de coqueteo en vivo dentro del programa de streaming Sería Increíble del canal OLGA.

En ese sentido, aparecían juntos drante la cobertura de eventos deportivos como la Copa América y transmisiones en estudio, mantenían charlas cruzadas, chistes y comentarios románticos que se viralizaban rápidamente en redes sociales.

Ambos personajes aclararon en entrevistas pasadas que se trataba de un “chiste televisivo” y una dinámica de entretenimiento, asegurando que entre ellos solo existe una buena amistad y trabajo en equipo.

"Nati Jota"



Por este particular momento que acaba de protagonizar donde incomodó fuertemente a Gastón Edul.pic.twitter.com/IsydMfETad — Tendencias Explorer (@PqTTExplorer) September 7, 2026

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