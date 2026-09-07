Ángela Aguilar dice que no lanzaría indirectas como Shakira: ‘La música es sagrada’ | VIDEO

Ángela Aguilar dice que no lanzaría indirectas en sus canciones como Shakira

La cantante Ángela Aguilar aseguró que ella nunca podría hacer canciones como las de Shakira y tirar indirectas a personas en sus temas, como sí lo hace la exitosa artista colombiana, unas declaraciones que dieron de qué hablar.

Y es que recientemente la hija de Pepe Aguilar había salido en una entrevista donde admitía que en el pasado había hecho declaraciones poco acertadas, lo que para muchos era un intento de mostrar un crecimiento personal y madurez.

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¿Qué dijo Ángela Aguilar de Shakira?

Durante una reciente entrevista con el medio Siéntese quien pueda, Ángela Aguilar fue cuestionada sobre si podría ser que llegara a escribir canciones como las de Shakira, quien en ellas cuenta detalles de su vida y hasta tira indirectas.

“Yo no podría hacer nada como Shakira porque es demasiado buena”, admitió en un inicio la esposa de Christian Nodal, “es de las artistas más completas”, agregó sobre su admiración hacia la barranquillera.

Sin embargo, después hizo un comentarios que el público calificó como inapropiado y un tanto pasivo agresivo: “Nunca me sentiría cómoda con una canción tiándole a alguien o diciendo algo negativo”, aseguró.

“Para mí la música es sagrada y quiero cuidarla lo más posible, también la energía que yo siento al repetirla en un escenario. Como que no va con mi personalidad”, señaló.

Enseguida, en redes sociales recordaron viejas declaraciones de Ángela donde decía que le gustaría tirarle indirectasa exes en una colaboración con Shakira; asimismo, muchos cuestionaron temas que ya tiene la joven como “Mis amigas las flores” que es una canción sobre una mala experiencia en una relación pasada.

Algunas reacciones son:

“Tirarle en una canción no, pero meterse en una relación sí”

“Yo recuerdo en una entrevista vieja dijo que le gustaria hacer dueto con Shakira para tirar a los ex”.

“¿La música es sagrada pero respetar matrimonios no?"

“No es como Shakira, ella es tipo Clara Chía”.

“¿Y mis amigas las flores que es es entonces?"

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