¿Quién es Melsita, Melanie Sochass y por qué es viral y cuál es su video más popular?

El nombre de Melsita se ha vuelto cada vez más recurrente en TikTok, donde sus videos cortos han comenzado a circular entre usuarios que siguen tendencias, contenidos de humor y anécdotas personales.

Detrás de ese apodo se encuentra Melanie Sochas, creadora de contenido que utiliza el usuario @melaniesochass en TikTok y @melaniesochas en Instagram. Su presencia digital ha crecido de forma importante en los últimos meses, impulsada por publicaciones que generan reacciones, comentarios y compartidos.

La influencer ha aprovechado el formato de videos breves para acercarse a una audiencia que consume historias directas y momentos cotidianos. Aunque parte de su popularidad se mueve precisamente en la conversación de redes sociales, su perfil ya reúne a una comunidad amplia en ambas plataformas.

¿Quién es Melsita?

Melsita es el nombre con el que se presenta Melanie Sochas en redes sociales. Su principal escaparate es TikTok, donde publica contenido bajo el usuario @melaniesochass, mientras que en Instagram mantiene el perfil @melaniesochas.

En la descripción de sus cuentas se identifica como “Melsita”. Su cuenta ha superado el millón de seguidores, aunque las cifras pueden variar según la fecha de actualización y el sitio que las consulte.

Su contenido se enfoca en clips breves, situaciones de humor y publicaciones que parten de experiencias personales, una fórmula que le ha permitido ganar visibilidad entre los usuarios de TikTok.

¿Por qué Melsita se hizo viral?

Melsita ganó mayor visibilidad en TikTok a partir de un video relacionado con una infidelidad.

La propia creadora hace referencia a ese contenido en la biografía de su cuenta de Instagram, donde aparece la frase “INFIEL TikTok +1.5 M”. La descripción sugiere que el clip superó 1.5 millones de reproducciones y se convirtió en una de sus publicaciones con mayor alcance.

Pero su popularidad no se limita a ese video. Melanie Sochas ha construido una imagen fácilmente identificable en redes: suele aparecer con el rostro pintado de forma divertida y con coletas, elementos que se han vuelto parte de su estilo frente a la cámara.

Ese look, sumado a sus expresiones y videos de humor o situaciones personales, ha ayudado a que los usuarios la reconozcan rápidamente al encontrarse con sus publicaciones. Tras la circulación del clip sobre la infidelidad, más personas comenzaron a buscar quién es Melsita y a seguir el resto de su contenido.

¿Cuál es el video más popular de Melsita?

El video que más se ha asociado con su viralidad es el relacionado con una infidelidad. En la biografía de su perfil de Instagram aparece la referencia “INFIEL TikTok +1.5 M”, con la que la creadora destaca una publicación que superó 1.5 millones de reproducciones.

Hasta el momento, no hay un registro público verificable que permita confirmar el título exacto, la fecha de publicación o la cifra final de vistas de ese clip. Sin embargo, es el contenido que la propia Melsita identifica como uno de los más relevantes de su perfil y el que ha sido relacionado con su impulso en redes sociales.

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MSL