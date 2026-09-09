Eclipse solar 2027: ¿Qué son las perlas de Baily y cuándo se verán?

El 2 de agosto del 2027 se registrará un eclipse solar, y este es conocido como el eclipse del siglo debido a que tendrá una duración más extensa a comparación de uno regular.

Se espera que; a diferencia del de este 2026, en el 2027 el eclipse solar se verá en varios países del sur de Europa y el norte de África; como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

Se espera que el eclipse solar del 2027 se registre alrededor de las 01:45 horas (horario del centro de México), y tenga una duración de más de seis minutos en su punto máximo.

Every country that will experience the August 2, 2027 solar eclipse at 80% or more



Where will you be? pic.twitter.com/oROQ58Oxm9 — skymap.sh (@skymapsh) August 17, 2026

Debido al horario, este eclipse no podrá verse en vivo desde México; sin embargo, quienes quieran observar este fenómeno podrán seguirlo por medio de las diversas transmisiones en vivo que estarán disponibles.

Además de ser el eclipse del siglo, durante este evento astronómico se verá un efecto conocido como las perlas de Baily, y en La Razón te compartimos qué son y por qué reciben este nombre.

ثريد عن بعض المصطلحات الفلكية ممكن ماعرفتوها من قبل



- خرزات بيلي Baily beads



وهي حبات لامعة من الضوء تظهر قبل اكتمال كسوف الشمس الكلي بثوان قليلة أو بعد انتهاء الكسوف الكلي بثواني. وسبب خرزات بيلي هو انعكاسات لاشعة الشمس على اطراف سطح القمر pic.twitter.com/mzuTESsudU — عبدالرحمن بن عُمر 🪐 (@ax974_) June 21, 2021

¿Qué son las perlas de Baily?

Las perlas de Baily son un efecto que ocurre durante algunos eclipses solares, y estas se registran “cuando la Luna realiza su último movimiento sobre el Sol durante el eclipse solar total”, de acuerdo con la NASA.

Estas perlas se producen gracias a las irregularidades que existen en la superficie lunar, pues estas permiten que la luz solar se filtre en algunos de estos puntos antes de que ocurra la fase total del eclipse solar.

Por tanto, durante el eclipse solar; además del aro de luz, se pueden ver algunos puntos brillantes durante un momento breve, y estas son conocidas como las perlas de Baily.

#BREAKING

💎 Just minutes before a total eclipse, sunlight passes through the Moon's jagged, cratered edge, causing the phenomenon called Baily Beads and the diamond ring effect. #Bailybeads are the larger beads just before or after the #diamond ring totality.#Sun #SolarEclipse pic.twitter.com/XcEJD1L0iV — PxPx2025 (@PxPx2025) April 8, 2024

Estas luces que se observan durante los eclipses solares reciben su nombre en honor del astrónomo británico Francis Baily, quien observó este fenómeno el 15 de mayo de 1836 en Inch Bonney, en Roxburghshir, Escocia.

Este astrónomo brindó una descripción detallada del efecto óptico que logró registrar en dicho eclipse, por lo que esta logró despertar un interés en una nueva manera de estudiar los eclipses.

Las Joyas de un #EclipseSolarTotal



Tres fenómenos visuales clave que ocurren durante la fase final y el punto máximo de un eclipse solar total



1º- Anillo de diamantes (Diamond Ring)



2º- Perlas de Baily (Baily's Beads)



3º- Corona solar (al 100% de totalidad) pic.twitter.com/IRJIsDkkws — Clima Espacial GCE 🌞 🌑 🌌 🌠 (@clima_gce) August 11, 2026

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