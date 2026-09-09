Eclipse solar 2027: ¿Qué son las perlas de Baily y cuándo se verán?

El 2 de agosto del 2027 se registrará un eclipse solar, y este es conocido como el eclipse del siglo debido a que tendrá una duración más extensa a comparación de uno regular.
Se espera que; a diferencia del de este 2026, en el 2027 el eclipse solar se verá en varios países del sur de Europa y el norte de África; como Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.
Se espera que el eclipse solar del 2027 se registre alrededor de las 01:45 horas (horario del centro de México), y tenga una duración de más de seis minutos en su punto máximo.
iPhone Duo: así es el primer celular plegable de Apple | FOTOS
Debido al horario, este eclipse no podrá verse en vivo desde México; sin embargo, quienes quieran observar este fenómeno podrán seguirlo por medio de las diversas transmisiones en vivo que estarán disponibles.
Además de ser el eclipse del siglo, durante este evento astronómico se verá un efecto conocido como las perlas de Baily, y en La Razón te compartimos qué son y por qué reciben este nombre.
¿Qué son las perlas de Baily?
Las perlas de Baily son un efecto que ocurre durante algunos eclipses solares, y estas se registran “cuando la Luna realiza su último movimiento sobre el Sol durante el eclipse solar total”, de acuerdo con la NASA.
Estas perlas se producen gracias a las irregularidades que existen en la superficie lunar, pues estas permiten que la luz solar se filtre en algunos de estos puntos antes de que ocurra la fase total del eclipse solar.
Por tanto, durante el eclipse solar; además del aro de luz, se pueden ver algunos puntos brillantes durante un momento breve, y estas son conocidas como las perlas de Baily.
Estas luces que se observan durante los eclipses solares reciben su nombre en honor del astrónomo británico Francis Baily, quien observó este fenómeno el 15 de mayo de 1836 en Inch Bonney, en Roxburghshir, Escocia.
Este astrónomo brindó una descripción detallada del efecto óptico que logró registrar en dicho eclipse, por lo que esta logró despertar un interés en una nueva manera de estudiar los eclipses.
También te puede interesar:
- Fotos de la Luna de Artemis II: ¿Cómo descargarlas en alta calidad?
- FOTOS y VIDEOS: Así se ve el eclipse lunar este 27 de agosto
- Crean el primer eclipse solar artificial con dos satélites| FOTOS
- Fotos de la Tierra de Artemis II: ¿Cómo descargarlas en alta calidad?
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.