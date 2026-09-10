Nat Gama se ha convertido en una de las figuras más llamativas de redes sociales. Su contenido ha cautivado a miles pues mezcla cosplay, modelaje y transmisiones en vivo, lo que le ha permitido conectar con audiencias diversas en plataformas como TikTok, Instagram y Twitch.

Actualmente es considerada un referente juvenil en el entretenimiento digital y acumula cientos de miles de seguidores. Descubre quién es, cuál es su edad, su nombre real, estatura y cuál es su video más viral.

¿Quién es Nat Gama? Edad, estatura, nombre real, de dónde es y cuál es su video más viral

Nat Gama tiene 25 años, nació el 26 de septiembre de 2000, en la Ciudad de México, México. Según páginas de fans, su estatura es de 1.85 metros (6’1’’).

La joven es una modelo, cosplayer, streamer y actriz en formación que puede encontrarse en redes sociales como @nat.the.killer.

Nat Gama inició su presencia en redes en 2013, pero su actividad pública más relevante comenzó alrededor de 2022, cuando empezó a compartir contenido de modelaje y cosplay en Instagram. Desde entonces, ha expandido su alcance a TikTok, donde suma cerca de 960 mil seguidores y 29 millones de me gusta, y a Twitch, donde transmite videojuegos como Resident Evil bajo el usuario xNatTheKillerx.

En Instagram cuenta con 628 mil seguidores actualmente. Se sabe que Nat Gama mantiene una relación amorosa con el también cosplayer y creador de contenido LÚA (@heysoylua en Instagram), con quien comparte videos y fotografías constantemente.

El video más viral de Nat Gama

Uno de los clips más virales de Nat Gama fue publicado en TikTok en 2025. Se trata de una colaboración con Miri Miranda y SAM donde posan y practican MMA en un gimnasio; el video acumula 11.2 millones de reproducciones.

Su video “POV: Viajando en el metro de CDMX midiendo 1.85″ también es uno de los más virales, acumulando 8.3 millones de reproducciones. Nat Gama retrata su día a día en el transporte público, mostrando los trenes y los transbordos de estaciones como Chabacano.

Te puede interesar: