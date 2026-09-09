La joven tenista Emma Navarro se ha convertido en una de las figuras más prometedoras del circuito femenino. Con apenas 25 años, ha logrado títulos importantes y un ascenso meteórico en el ranking mundial de la WTA.

Por si fuera poco, no sólo es una atleta de élite, también es heredera de una familia con gran respaldo económico y poderío sinigual. Descubre en La Razón quién es esta deportista, cuál es su fortuna y de dónde es.

¿Quién es Emma Navarro? Edad, fortuna, de dónde es...

Emma Navarro nació el 18 de mayo de 2001 en Nueva York, Estados Unidos, por lo que actualmente tiene 25 años; tiene ascendencia italiana. Es hija del empresario Ben Navarro, fundador de Sherman Financial Group, lo que la coloca en una familia con una fortuna estimada en miles de millones de dólares.

Su abuelo, Frank Navarro, fue entrenador de futbol americano, por lo que proviene de un entorno de tradición deportiva.

Emma Navarro mide 1.70 metros, pesa 48 kg y juega como diestra. Se formó en la Facultad de Artes y Ciencias de la Universidad de Virginia, donde ganó el campeonato nacional de la NCAA en 2021. Desde 2022 compite profesionalmente y ha cosechado logros como:

Campeona del WTA 250 de Hobart 2024 .

Campeona del WTA 500 de Mérida 2025 .

Campeona del WTA 500 de Estrasburgo 2026 .

Semifinalista del US Open 2024, donde derrotó a Coco Gauff y Paula Badosa antes de caer ante Aryna Sabalenka.

Su mejor ranking mundial fue el puesto número 8 en septiembre de 2024, y actualmente se mantiene dentro del top 30. Además, representó a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024 y en la Copa Billie Jean King, donde alcanzó el subcampeonato.

En mayo de 2026, Emma Navarro ganó el título del Torneo WTA 500 de Estrasburgo 2026. Este septiembre, en los cuartos de final del Abierto de Estados Unidos, la tenista perdió 1-2 ante Pegula y no pudo llegar a las semifinales.

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