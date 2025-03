Emma Navarro gana la tercera edición del Mérida Open AKRON

En Mérida, Yucatán

La tenista estadounidense Emma Navarro venció categóricamente por doble 6-0 a la colombiana Emiliana Arango en la final del Mérida Open AKRON 2025, con lo que conquistó el primer título WTA 500 de su carrera y el segundo global.

En un Estadio AKRON lleno, Navarro demostró su calidad y por qué está dentro del Top 10 de las mejores del mundo de la WTA. En menos de una hora la jugadora de Estados Unidos doblegó a una combativa Arango, quien al final reconoció estar por debajo del nivel de Navarro.

“Me siento muy bien de ganar mi primer WTA 500, he trabajado duro, no sólo en estos primeros meses, sino en el pasado, en los dos últimos dos años y medio y he aprendido que hay que seguir aprendiendo”, dijo Navarro en conferencia.

Desarrollo del juego ı Foto: La Razón

Desde el inicio Emma Navarro dio cátedra de un tenis jugado por nota, cada saque, devolución y recorrido fue superior al de Arango, quien no pudo ganar un solo partido durante todo el cotejo.

“Gracias por hacerme sentir como en casa, ha sido unas semana increíble”, dijo la deportista de 23 años de edad en la cancha, mientras recibía su trofeo de campeona. La nacida en Nueva York se llevó 164 mil dólares y 500 puntos. Por su parte, Arango se embolsó 101 mil dólares y 325 puntos para el ranking. Emma Navarro estará como la octava mejor jugadora de la WTA después de ganar el Mérida Open AKRON.

Navarro con 53 puntos ganados, 12 partidos conquistados, 69% de efectividad en el primer servicio y 76% por ciento de puntos ganados en el primer servicio. En los primeros 11 minutos del cotejo la estadounidense ya estaba arriba 3-0.

“Emma es una jugadora de un nivel muy alto, no tengo mucho que reprocharme, di lo mejor de mí. Claramente, ella fue una mucho mejor jugadora que yo y me dejó muchas cosas para aprender. Obviamente ella fue mejor hoy, pero no quiero que sea así siempre, entonces no me queda de otra sino agachar la cabeza y ponerme a trabajar para que en el futuro pueda hacerlo”, comentó Arango, quien es la primera jugadora de Colombia en llegar a una final 500 y la sexta de su país en llegar al Top 100 de la WTA.

El segundo set siguió la misma tónica del primero. Emma Navarro dominando y siendo contundente. Lo más destacado de Emiliana Arango fue que en el tercer game logró un 40-40, sin embargo, la estadounidense nunca cedió un solo centímetro para la colombiana, quien llegó a la final desde la qualy.

70 por ciento fue la asistencia diaria en el Country Club

“En los dos años y medio más o menos que he estado en el circuito, he aprendido mucho y sigo aprendiendo y mejorando. Es lo que me encanta del tenis, siempre hay tanto que aprender y mejorar. Creo que esto es un paso muy positivo en la dirección correcta y estoy emocionado por lo que viene”, comentó Navarro en conferencia de prensa.

El del Mérida Open AKRON 2025 es el segundo título de Emma Navarro en su joven carrera, sumándose al que conquistó en enero de 2024 en el Hobart International, que fue de la categoría WTA 250.

“La gente es increíble, cada vez que vengo a Mexico es muy especial, la gente es muy apasionada”, indicó Navarro.

Piter y Sherif campeonas en dobles

La final del torneo de dobles del Mérida Open AKRON 2025 terminó en un apretado partido, en donde de manera sorpresiva la polaca Katarzyna Piter y la egipcia Mayar Sherif se impusieron a la pareja sembrada uno integrada por la kazaja Anna Danilina y la rusa Irina Khromacheva.

Con parciales de 7(7)-6(2) y 7-5, Piter y Sherif se consagraron campeonas del Mérida Open AKRON en un partido lleno de emociones, en donde las favoritas dieron pelea, pero se vieron superadas por el gran corazón de las monarcas.

En Mérida fue el primer torneo WTA 500 que ganan tanto Piter como Sherif, que en semifinales dio cuenta de la pareja sembrada número dos del torneo. Vencieron 6-2 y 6-3 a Alexandra Panova de Rusia y Ellen Pérez de Australia.

Las campeonas lucen felices después de ganar su título en Mérida. Foto|Mérida Open AKRON

“Me da confianza, no solo para el doble, sino para el singles. Estoy muy contenta de haber dado un paso más de nivel, de confianza, de creer en mí. Porque este torneo es muy grande para mi país, es un torneo muy grande, muchos puntos, entonces eso me da confianza para seguir y para intentar conseguir torneos más grandes”, dijo la egipcia Sherif tras el titulo.

Katarzyna Piter y Mayar Sherif jugaron su primera final juntas en dobles, aunque ambas ya habían ganado otros torneos con diferentes parejas. La polaca se consagró en cuatro certámenes el año pasado, entre ellos el WTA 125 de Guadalajara y la egipcia el Jasmin Open y el LP Open.

Desarrollo del juego ı Foto: La Razón

El resultado no era el esperado, ya que Danilina y Khromacheva son una pareja sólida que han ganado varios torneos juntas, entre ellos el Guadalajara Open AKRON y el del WTA 1000 de Wuhan. La pareja consiguió también el 250 de Iasi y Tailandia, así como los 125 del Open Delle Puglie y Parma.

De igual manera, Danilina fue campeona en Auckland con Viktoria Hruncakova y por su parte, Khromacheva ganó con otra pareja, al lado de Yana Sizikova se consagró en el Grand Prix Son Altesse Royale La Princesse Lalla Meryem, y el Open Capfinances Rouen Metropole, con Timea Babos.

“Es un gran ganador, mi primer WTA 500, así que me siento muy contenta. Cada vez que gano un torneo como este, puedo jugar en torneos más grandes, y ese es el objetivo”, dijo la polaca Katarzyna Piter. “Disfruto cada momento, también con Mayar en el campo, creo que somos un gran equipo, completamos una a la otra. Fue una victoria con muchas buenas emociones y buena energía, y esto se quedará conmigo, así que estoy muy contenta”.