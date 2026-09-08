¿Quién es Joheirry Mola Domínguez, Miss Mundo 2026?

Joheirry Mola Domínguez es la nueva Miss Mundo 2026, quien se impuso entre candidatas de 111 países en la final celebrada en Nha Trang, Vietnam. De este modo, la joven recibió la corona de su antecesora, la tailandesa Suchata Chuangsr.

De este modo, Elisabeth Reynés se convirtió en la primera ‘runner up’, mientras que el tercer lugar fue para Taanusiya Chetty de Malasia. Mola es la segunda dominicana en conquistar el certamen, pues la primera ocasión ocurrió en 1982.

¿Quién es Joheirry Mola Domínguez?

Joheirry Mola Domínguez es una joven profesora y periodista de 24 años de edad, nacida el 27 de septiembre del 2001. Originaria de República Dominicana, se coronó como Miss Mundo 2026 el sábado 5 de septiembre.

La ganadora es profesora, comunicadora, modelo profesional y gestora de un proyecto enfocado en la educación; de origen dominico-estadounidense, se graduó de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Iberoamericana (UNIBE).

También ha sido profesora de Literatura y Estudios Sociales en inglés, pero su compromiso con el aprendizaje no se queda en las aulas. La mujer está detrás de Voices of Tomorrow.

Es fundadora y presidenta de la organización cuya iniciativa es ampliar el acceso al inglés para niños y jóvenes en situación vulnetable, al entregarles herramientas lingüisticas, reforzar su confianza y abrirles nuevas oportunidades académicas.

Al ser consultada sobre la causa que impulsaría si ganaba, defendió la enseñanza del inglés desde las escuelas como una herramienta para que los menores puedan comunicarse y acceder a mayores oportunidades en un mundo globalizado.

Sobre su profesión de comunicadora, Mola trabaja como corresponsal del programa Ventana a Quisqueya, de Univision Nueva York, en los que aborda contenidos relacionados con la cultura dominicana, problemas sociales y más.

A ello se suma su papel como embajadora de Goya Gives, programa de responsabilidad social de la empresa de alimentos Goya, y su participación en actividades destinadas a apoyar a hogares infantiles y programas educativos.

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