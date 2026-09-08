Dekko y su novia Natalia Angulo anuncian que perdieron a su bebé recién nacido

Dekko y su novia Natalia Ángulo anuncian que perdieron a su bebé recién nacido

Lo que debía ser un momento de felicidad en la familia de Natala Angulo y el cantante Dekko se ha convertido en una historia lamentable, tras darse a conocer la muerte de su segundo hijo a pocos días de su nacimiento.

Asi anunciaron la pérdida de su bebé

A través de su cuenta de Instagram, el músico publicó un mensaje en el que dio a conocer la muerte de su hijo: “Mi niño precioso estuviste en este mundo 4 días 5 horas y 6 minutos, quiero recordarse así lleno de vida en el instante en que naciste”, comenzó.

Dekko y su novia Natalia Ángulo anuncian que perdieron a su bebé recién nacido ı Foto: IG: @natalia_angulo1

“No pude cargarte ni un segundo y llevaré la zozobra conmigo por siempre, no entiendo la manera de actuar de Dios ni el porqué ni el para que, solo me consuela que de aquí en adelante no sentiré un dolor mayor que este descansa en paz mi ángel”, escribió.

Por otro lado, Natalia Angulo realizó otra publicación en done mostraba una imagen donde aparecía una mano sosteniendo el pequeño pie del recién nacido.

“Gianluca, fuiste nuestro milagro, nuestro guerrero , eres un campeón, nuestro amor más puro y siempre serás parte de nosotros. Vuelve a mi hijo de mi vida.Te amaremos por toda la eternidad, mi niño. Vuela alto, mi ángel”, fue el texto.

Dekko y su novia Natalia Ángulo anuncian que perdieron a su bebé recién nacido ı Foto: Especial

Algunas reacciones por la noticia fueron:

“Lo siento en el alma, Dios les de mucha fuerza”.

“Fortaleza amigo mío JESUCRISTO te bendiga y te dé fuerzas en este momento”.

“Dios los llene de fuerzas en este proceso hermano, lo siento mucho”.

“Si una mamá llora, todas lloramos”.

“Mucha fuerza Nati, no imagino lo duro que debe ser. Se que Dios les dará mucha fuerza para este momento, los queremos y los acompañamos en su dolor”.

Se desconoce la causa de muerte del hijo del cantante; Dekko y Natalia Angulo habían tenido a su primera hija, Pierina, en septiembre de 2025 y hace poco habían recibido a Gianluca.

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