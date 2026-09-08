La Coreañera fue secuestrada por una secta japonesa en el Ajusco: ‘Tengo muchos traumas’ | VIDEO

La Coreañera fue secuestrada por una secta japonesa en el Ajusco

La Coreañera es una de las participantes de La Granja VIP 2026 que destaca por su personalidad natural y relajada en los primeros días de la competencia, aunque recientemente se sinceró al contar que tiene un trauma con el encierro que se desarrolló después de ser secuestrada por una secta.

Este detalle sorprendió al público en general que apenas está conociendo a Abigaíl Park, nombre real de la artista, y que en definitiva, es un detalle que puede transformar por completo lo que se esperaba sobre su participación

La Coreañera recuerda cuando fue secuestrada por una secta

Fue en una reciente conversación que La Coreañera contó su experiencia al ser secuestrada por una secta japonesa en el Ajusco. “Tengo muchos traumas con el Ajusco, con los encierros, me estoy volviendo loca”, se sinceró.

“Estuve en una secta japonesa”, contó la joven sorprendiendo a sus compañeros, “el fundador era japonés, según. No sé si sigue vivo, pero era como una escuela que adoraba a este señor y daban clases”, contó sobre su experiencia.

La acordeonista contó que el grupo se tomaba de las manos para escuchar un audio en español o idiomas diferentes que decía cosas como “bendito sea nuestro fundador”.

En ese sentido, contó que la iba a adoptar una familia: “Pasaron por mí. Y en cuanto subo al carro una señora me dice ‘soy normal, no estoy metida en esa cosa”, sobre el momento en que fue “rescatada” por la que hoy en día es su familia.

La Coreañera rompe el silencio y le confiesa a Mónica,sobre momentos difíciles de su vida, el haber sido secuestrada por una secta japonesa,sus traumas y todo lo que ha enfrentado en su camino personal. #LaGranjaVip #LaGranjaVip2#LaCoreañera #LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/uygwpXzZvm — Adrian Mazzo (@mazzo_adrian) September 8, 2026

“Yo apliqué pensando que era como un servicio social o para la beca de lingüistica”, explicó sobre cómo llegó a ese lugar, “como tenía la mentalidad de irme a Puebla a tocar no investigé, dije ‘ah, pues esto’. No sabía que me iban a encerrar en el Ajusco jajaja”, agregó entre risas.

Además, contó que tiempo después, la secta comenzó a subir videos en los que decían que había estado con ellos. “Los bloquée [...] Subían entrevistas super personales. Me hacían preguntas de mi pasado porque todavía no me dedicaba de lleno a mi proyecto”; contó.

En ese sentido, dijo que llegó a contar cosas demasiado personales porque nunca imaginó que podría volverse una persona conocida y que muchos verían el material. “Temo por mí, mi familia, mi vida personal. Pero ya, me safé, me rescataron. Amo a mi familia mexicana, pero así los conocí”, sentenció.

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