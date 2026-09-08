Ellos son los famosos que se sumaron al trend de los 80s | FOTOS

Ellos son los famosos que se sumaron al trend de los 80s

El trend de los 80’s con Chat GPT y Gemini ha causado furor en redes sociales y aunque se han generado algunas críticas por el uso de la Inteligencia Artificial para impagenes recreativas por quienes señalan fuertes daños al medio ambiente, más de un famosa se ha sumado a la tendencia.

Los famosos que se sumaron al trend de los 80s

Adela Micha

Lupita TikTok

Brincos Dieras

Julión Álvarez

Karla Díaz

Ninel Conde

Maribel Guardia

Capi Pérez

Maca Carriedo

Gloria Trevi

Aleks Syntek

Consuelo Duval

Laura Flores

Flor Rubio

También hubo algunas celebridades que optaron por no utilizar la Inteligencia Artificial, al contar con imágenes verdaderas sobre cuando estaban en los años 80’s o al menos, interpretando a personajes de aquella época.

Ludwika Paleta

Mijares

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