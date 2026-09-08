Ellos son los famosos que se sumaron al trend de los 80s | FOTOS

El trend de los 80’s con Chat GPT y Gemini ha causado furor en redes sociales y aunque se han generado algunas críticas por el uso de la Inteligencia Artificial para impagenes recreativas por quienes señalan fuertes daños al medio ambiente, más de un famosa se ha sumado a la tendencia.
Los famosos que se sumaron al trend de los 80s
Adela Micha
Lupita TikTok
Brincos Dieras
Julión Álvarez
Karla Díaz
Ninel Conde
Maribel Guardia
Capi Pérez
Maca Carriedo
Gloria Trevi
Aleks Syntek
Consuelo Duval
Laura Flores
Flor Rubio
También hubo algunas celebridades que optaron por no utilizar la Inteligencia Artificial, al contar con imágenes verdaderas sobre cuando estaban en los años 80’s o al menos, interpretando a personajes de aquella época.
Ludwika Paleta
Mijares
¿Quieres saber más?
¿Cómo hacer el trend de los 80s en Chat GPT y Gemini?
¿Qué le pasó a Lucerito Mijares? Aseguran que fue hospitalizada tras crisis de salud
TE RECOMENDAMOS:
Esto se sabe