¿Qué le pasó a Lucerito Mijares? Aseguran que fue hospitalizada tras crisis de salud

Lucerito Mijares, la hija de los artistas Lucero y Mijares, preocupó a sus seguidores después de que en redes sociales surgió el rumor de que tuvo que ser hospitalizada en Ciudad de México por unos problemas de salud.

Fue el lunes 7 de septiembre que trascendió la información sobre la supuesta hospitalización de la cantante, después de que habría recibido un diagnóstico preliminar de apendicitis, un padecimiento común, pero riesgoso que debe atenderse a la brevedad.

¿Hospitalizaron a Lucerito Mijares? Esto se sabe

De momento, ni Lucero Mijares ni sus padres han confirmado o desmentido si la cantante enfrenta problemas de salud por las supuestas complicaciones por el cuadro compatible con apendicitis.

La apedicitis es una inflamación del apéndice y causa dolor en la parte inferior derecha del abdomen. El dolor comienza alrededor del ombligo y después se desplaza; el dolor aumenta conforme a la inflamación.

Cuando esto ocurre, lo más común en recorrur a una apendicectomía, apendicectomía, es un procedimiento quirúrgico de urgencia para extirpar el apéndice cuando se encuentra inflamado. De no realizarse a tiempo, el órgano puede reventarse y causar una grave infección en el abdomen.

Mijares con su hija Lucerito Mijares. ı Foto: OCESA

En ese sentido, los padres de la famosa sí aparecieron en redes sociales, pero no hicieron mención sobre su hija, sino que Mijares se sumó al trend de los años 80’s con IA, pero con una foto real de él en esa década; por otro lado, Lucero promocionó un próximo sencillo.

Por su parte, la hija de los artistas no ha realizado publicaciones recientes en su cuenta de Instagram, pues la última es de hace cinco días y en su cuenta de TikTok, su última publicación es del 25 de agosto.

Es por ello que lo mejor es no precipitarse y esperar a que Lucero Mijares o cualquiera de sus allegados confirme o desmienta su estado de salud antes de generar alarma y preocupación entre sus fans.

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