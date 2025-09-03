El cantante mexicano Manuel Mijares sorprendió recientemente a sus seguidores con un cambio físico que causó especulaciones. El artista, conocido por éxitos como “Para amarnos más” y “Soldado del amor”, reapareció públicamente con una figura mucho más delgada, resultado de una pérdida de 22 kilos, se dice en redes. Aunque algunos fans aplaudieron su transformación, otros manifestaron inquietud por su aspecto, pues consideran que el cambio es demasiado drástico y se preocupan por su salud.

Así se ve Mijares con 22 kilos menos; su aspecto causa preocupación entre sus fans

Las imágenes difundidas en sus redes sociales muestran a Mijares con un rostro visiblemente más afilado y una complexión que para algunos es muestra de un posible deterioro de su salud. Por ello, el intérprete se ha vuelto tendencia, y muchos se preguntan qué hay detrás de esta transformación física, sobre todo luego de los rumores de que se encontraba hospitalizado debido a un infarto.

Manuel Mijares, un artista con una gran trayectoria

Manuel Mijares, también conocido como El Soldado del Amor, es uno de los cantantes más reconocidos de la balada pop en México y América Latina. Inició su carrera musical en la década de los 80, tras su participación en el festival Valores Juveniles y ser corista de artistas como Emmanuel. Su salto a la fama a nivel internacional llegó en 1985 al representar a México en el icónico Festival OTI con la canción “Soñador”.

En 1986 lanzó su primer álbum homónimo, el cual incluyó éxitos como “Bella” y “Siempre”. A lo largo de su carrera ha publicado más de 20 discos, con temas icónicos como “El privilegio de amar”, “Para amarnos más”, “Uno entre mil” y “Corazón salvaje”.

Además de su carrera como solista, ha colaborado con artistas como Lucero, con quien estuvo casado tuvo dos hijos. Con la actriz formó uno de los dúos más icónicos del pop mexicano, como este año que recorrerán el continente con la gira Hasta que se nos hizo.

En los últimos años también ha compartido escenario con Emmanuel en el exitoso Twor Amigos, que ha logrado varios sold outs y ha reunido al público de todas las generaciones. Con más de tres décadas de trayectoria, Mijares sigue siendo una voz fundamental en la escena musical en español, por ello, tras los rumores sobre su estado de salud, sus fans expresan su apoyo y preocupación.