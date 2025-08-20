Lucero, Yuri, Emmanuel y Mijares conquistan el Auditorio Nacional.

Con un espectáculo vibrante, lleno de recuerdos, duetos y complicidad, Lucero, Yuri, Emmanuel y Mijares conquistaron el Auditorio Nacional en la primera fecha de su Tour Entre Amigos, un concierto que se prolongó por casi tres horas y que logró poner de pie al público en varias ocasiones.

Desde el arranque, en punto de las nueve de la noche, los cuatro cantantes aparecieron sobre el escenario con gafas oscuras, brillos y lentejuelas, contagiando energía y nostalgia. Cada uno presentó su propio setlist, alternando solos, duetos y temas grupales, logrando una dinámica fresca y cercana que emocionó a los miles de asistentes.

La velada no estuvo exenta de fallas de sonido, pero eso no opacó la entrega de los intérpretes ni la respuesta del público. Yuri y Lucero se robaron miradas con constantes cambios de vestuario, mientras que Emmanuel brilló, literalmente, con sus ya característicos zapatos con destellos. Mijares, por su parte, se mostró relajado y divertido, compartiendo bromas con Yuri y protagonizando momentos de complicidad con Lucero en temas como “Si me tenías” y “El privilegio de amar”, lo que desató ovaciones.

Durante el repertorio sonaron éxitos que hicieron del Coloso de Reforma un enorme karaoke: “Maldita Primavera”, “Detrás de mi ventana”, “Soldado del Amor”, “Cuéntame” y “Uno entre mil”, entre muchos otros que marcaron generaciones.

Palabras desde el corazón

Entre canción y canción, los artistas dedicaron mensajes especiales a sus seguidores. Lucero expresó su agradecimiento con emotivas palabras: “Estos años que llevamos de carrera a lo largo de cada persona que ha creído en nuestros corazones, los estoy disfrutando muchísimo. Esta noche, todos estamos acompañados de nuestras familias y las personas que amamos… Estoy muy agradecida con la vida y muy afortunada de compartir escenario con amigos y artistas que admiro por su talento y por lo enormes seres humanos que son”.

Por su parte, Emmanuel se dirigió al público con un mensaje espiritual que resonó entre los presentes: “Queremos paz y la tenemos que buscar en nuestro corazón. Pedirle a Dios que nos llene de amor; no es obligación amar a Dios, pero la única respuesta posible que tenemos es el amor, y la única forma de amar a nuestra pareja es pedirle a Dios que bendiga ese amor”, concluyó.

La noche también contó con invitados especiales en el público, entre ellos la hija de Lucero y Mijares, Lucerito, además de familiares de los cantantes. La convivencia entre los artistas y sus gestos de cariño hacia los asistentes hicieron de la primera fecha un arranque inolvidable para este tour.

El Tour Entre Amigos continuará con una nueva cita en el Auditorio Nacional, donde nuevamente se espera un lleno total y una explosión de nostalgia.

