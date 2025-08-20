El año en sus cadenas, ¿dónde ver esta serie sobre un amor peligroso e inesperado?

La serie El año en sus cadenas, en inglés llamada The Year in His Chains, es una de las series más nuevas y populares en formato vertical. Cuando el esposo de Anna acumula una gran deuda con el jefe mafioso Jeremy, ella se convierte en el precio que saldará la deuda, siendo literalmente su propiedad durante todo un año.

Anna espera crueldad por parte del famoso señor del crimen, pero descubre algo inesperado. El capo es un hombre herido que se oculta detrás de su fría máscara. Su esposo infiel quiere que seduzca a Jeremy para conseguir dinero y poder. Además, descubre que su papá controlador quiere eliminarla.

Pero, a medida que Anna se ve atrapada entre las mentiras y la lealtad y amor que siente por Jeremy, comprende que el hombre que la posee puede ser el único que verdaderamente la ve por quien es en realidad. Anna descubre que algunas veces, las cadenas que te atan son lo único que te puede liberar.

¿Dónde ver El año en sus cadenas?

La serie El año en sus cadenas, en inglés The Year in His Chains, forma parte del catálogo de la plataforma ReelShort, la cual puede disfrutarse tanto desde su sitio web como mediante su aplicación móvil, disponible de forma gratuita para dispositivos inteligentes.

Para ver la historia completa, es necesario contar con una suscripción activa. Sin embargo, los primeros siete capítulos —de un total de 59— están disponibles de forma gratuita.

Aunque la serie fue creada en inglés, ReelShort ofrece la posibilidad de cambiar el idioma desde el menú de configuración. Gracias a esta opción, se pueden activar subtítulos en español o elegir entre otros idiomas disponibles.

Algunos capítulos también están disponibles en YouTube, donde pueden verse en su versión original en inglés, aunque sin subtítulos. Te compartimos el link para disfrutes la historia.

