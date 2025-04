¡Que siempre no! Mijares dice que todo se malinterpretó y que no se retira

Mijares no se retira

El cantante Manuel Mijares desmintió su retiro de los escenarios, luego de que hace unos días había publicado un comunicado en sus redes sociales.

Hace un par de días atrás, el papá de Lucerito Mijares publicó en sus redes sociales un mensaje en el que se lee: “Hoy quiero descansar y tomarme un tiempo libre”, lo que inmediatamente encendió las alertas entre sus fans y los usuarios de Internet.

El comunicado entristeció a sus seguidores quienes inmediatamente empezaron a sacar conclusiones y pensaron que se iba a ir del programa Juego de Voces y que iba a dejar inconclusos otros compromisos laborales.

“Nooooo se va del programa???”, “¿Qué pasó?”, “Acá te vamos a esperar cuando quieras regresar”, “Manuelito, como me vas a decir algo así”, “No sé que esta pasando, pero Manuelito tomate el tiempo que necesites, lo importante es que estes bien”, “Nooooooooo, no he podido ir a un concierto tuyo”, fueron algunos de los comentarios.

Sin embargo, Manuelito le regresó la esperanza a sus seguidores, ya que desmintió que se haya retirado definitivamente de la música.

Mijares dice que no se retira

El cantante de “Soldado del amor” dijo que todo se trató de una confusión, pero que realmente él no se va a retirar de los escenarios. Sino que solo se va a tomar un tiempo para descansar y por el día de las madres.

“Se salió un poquito de contexto porque no dije que me iba a retirar, sino que me iba a tomar unos días porque hay un convivio por el Día de la Madre con muchas mamás, que ya pronto van a saber cómo será la dinámica, y es un regalo para mamás sin hijos, sin esposo, sin nada”, dijo Mijares en una entrevista que dio al programa Hoy.

Asimismo, el cantante de “El privilegio de amar” señaló que todo está bien y agradeció a sus fans que se preocuparon por él y le dejaron mensajes de apoyo en sus redes sociales, como los antes mencionados.

“Agradezco mucho a todo el público que se preocupó, a mis amigos, a mi familia, al público, a los medios, pero no, estamos bien”, mencionó el ex de Lucero.

Sin embargo, Mijares prometió una gran sorpresa para los próximos días y se espera que dicha sorpresa tenga que ver con el día de las madres y un show especial para celebrar a sus seguidoras.