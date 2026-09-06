La edición número 75 de Miss Universo, que se celebrará en noviembre en San Juan, Puerto Rico, enfrenta una polémica que podría empañar la competencia pues se dio a conocer que Tailandia podría quedar fuera.

La situación surge tras un conflicto entre la Miss Universe Organization (MUO) y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, lo que pone en riesgo la participación de la candidata Tharina Botes. Descubre cuál es la razón por la que la modelo podría perderse el certamen.

La razón por la que Miss Tailandia podría quedar fuera de Miss Universo 2026

El origen de la disputa entre Miss Universe Organization (MUO) y Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, se remonta a 2025, cuando el tailandés pidió a las candidatas grabar contenido para sus propios concursos, con lo que estuvo en desacuerdo Fátima Bosch, en ese entonces Miss México.

El conflicto se intensificó luego de que el empresario difundiera mensajes en canales oficiales que la MUO calificó como “hackeados” y lo acusara de exceder sus funciones.

Además, el tailandés inició acciones legales contra la actual Miss Universo, Fátima Bosch, por supuesta “difamación y difusión de información falsa”.

Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil ı Foto: IG missuniverse/nawat.tv

La MUO respondió con un comunicado en el que señaló que la participación de Tailandia en el certamen podría ser cancelada debido a dichas tensiones: “Esta decisión se tomó a la luz de circunstancias y conductas recientes, incluidos ataques personales e infundados dirigidos contra la Organización y su liderazgo”.

Asimismo, añadió: “La Organización Miss Universo desea informar a sus directores nacionales, delegadas, socios, partes interesadas y a la comunidad internacional que su dirección está evaluando actualmente la participación de Miss Universe Tailandia en el próximo certamen del 75.º aniversario”.

Mientras tanto, Miss Universo Tailandia publicó un comunicado en el que señaló: “Miss Grand International Public Company Limited (“MGI”), como titular de la licencia y operador de Miss Universe Tailandia, desea dirigirse a la declaración publicada recientemente a través de la cuenta de Instagram de Miss Universo, que se refirió al Sr. Nawat Itsaragrisil, en su calidad de Director Ejecutivo de Miss Universe Eastern, y cuestionó la participación de Miss Universe Tailandia en la próxima 75ª competencia de Miss Universo.

“MGI considera que dichas declaraciones, particularmente cualquier sugerencia de que la participación de Miss Universe Tailandia podría estar restringida, suspendida o afectada de alguna manera por la gestión que representa el lado occidental, son inapropiadas y sin base contractual en lo que respecta a los derechos de MGI.

“MGI no reconoce ninguna supuesta autoridad de la gestión Western para revocar, suspender, restringir, interferir o de alguna otra manera determinar los derechos contractuales de MGI o la participación de Miss Universo Tailandia”, afirmaron. Con esto, indican que, pese a las declaraciones sobre la suspensión de la participación de Miss Tailandia, MGI no considera legítima la “autoridad” de Miss Universo occidental.

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