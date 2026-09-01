VIDEO de María Vargas, Miss Universo México, gritándole a Miss Morelos desata polémica

María Vargas, la nueva Miss Universo México ha causado polémica después de que se hizo viral un video en el que la oriunda de Jalisco le grita a Zayda Ríos, Miss Morelos, para que la deje pasar, un momento por el que acusan a la representante de México de ser soberbia.

Ya antes, el público había notado que Vargas había rechazado tomar la mano de Miss Guerrero durante la coronación en Los Cabos, donde se ve la incomodidad de la guerrerense ante el desaire de la artista.

Miss México le grita a Miss Morelos y desata polémica

A través de redes sociales, se hizo viral un clip de Miss México en el que aparece antes de subir a la pasarela de traje típico. Ella lleva un vestido rosa lleno de pedrería con un enorme tocado y plumas.

En el momento, se le puede escuchar como le grita a Zayda “¡Morelos, Morelos! Voy a pasar". La modelo la mira y da unos pasos atrás para cederle el paso, mientras que en su rostro se nota cierta confusión o incomodidad.

El video generó molestia e incomodidad en redes sociales, donde muchos señalaron que habían maneras más amables de pedir que su compañera le permitiera pasar.

En ese sentido, aseguraron que no son conductas adecuadas para una Miss Universo y que eso mismo podría afectar duramente su desempeño en la competencia.

Por otra parte, hubo quien la defendió y aseguró que las críticas del público solo son porque Jalisco nunca fue la favorita para ganar la corona este año, por lo que estarían buscando excusas para criticarla. Te dejamos algunas reacciones:

“¿Imagínate esas actitudes en un MU? Nada más por esa actitudes la dejarían eliminada en la primer ronda”.

“Qué grosera”.

“Siento que la van a destituir”.

“Sí tenía que pasar pero le enterró las uñas a la otra chica”.

“Qué drama hacen por todo, se sabe que es la mejor para ir a Miss Universo, ya no le busquen”.

“Yo nada mas estoy viendo que le avisa para no golpearle con las plumas de su traje”.

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