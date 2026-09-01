Mariana Ochoa obtiene inmunidad por el 40% del presupuesto en LCDLF y los habitantes estallan

Mariana Ochoa obtuvo inmunidad esta semana de La Casa de los Famosos México 2026 a cambio del 40% del presupuesto semanal, una decisión arriesgada que sin duda alguna generó polémica dentro y fuera del programa.

Fue durante la gala del lunes 31 de agosto que se abrió la Sala de Acuerdos, donde Gema Garoa, Karina Torres, Brianda Deyanara, Mariana Ochoa y Memo Shutz, podían subastar por una semana de inmunidad.

En ese sentido, hubo un estira y afloja que resultó en que el porcentaje de presupuesto perdido pasara del 20% hasta el 40%, lo que podría resultar en que la cantidad de comida para la séptima semana sea muy escasa.

Cabe mencionar que en caso de que nadie comprara el beneficio, como consecuencia uno de los habitantes en la Sala de los Acuerdos quedaría nominado. Al final, Mariana la obtuvo.

Así reaccionaron los participantes a la inmunidad de Mariana Ochoa

Gema, Brianda, Mariana y Karina hablaron sobre lo que había ocurrido minutos antes al resto de sus compañeros, quienes no habían visto lo ocurrido, por lo que se lo tuvieron que relatar.

De este modo, revelaron que Mariana tiene inmunidad por el 40% del presupuesto, lo que sorprendió y molestó a varios de los participantes, ya que el presupuesto lo necesitan todos para comer.

“Mariana es inmune porque nos vendió por el 40%”, acusó Aldo y rápidamente, fue evidente la molestia de otros de los participantes como Masad, Flor Vigna y hasta Yahir, quien en un momento prefirió alejarse de sus compañeros.

Asimismo, personalidades como Cynthia comenzaron a planificar y racionar para tratar de evitar que haya mucha falta de comida.

Ante la evidente molestia de Yahir, él y Mariana habló directamente con él y ella le pidió perdón por lo que hizo. “Sentí que necesitaba la inmunidad, he estado nominada semana tras semana y es una manera de salvarme”, se sinceró.

“Cada quién juega su juego mi amor, no tengo nada que perdonar”, respondió él mientras se acomodaba en el sillón y la escuchaba atentamente. Flor Vigna se sumó a la conversación para entender qué había pasado exactamente.

De este modo, se han generado nuevas fricciones sobre Mariana Ochoa, ya que muchos pueden considerar que su comportamiento y sus elecciones fueron egoístas y afectarían a sus compañeros a futuro.

Otras personas en redes sociales opinan sin embargo, que la famosa no le tiene miedo a sacudir la casa con este tipo de decisiones. Te dejamos algunas reacciones:

“¡Fue la mejor manera de vengarse de todos! Bien Mariana”.

“Memo y Gema pensaron en sus compañeros, ellos no se portaron egoístas”.

“Pues si la odian que sea por algo. Les dijo que la iban a conocer”.

“Lograron que Mariana pasara de la funa a quererla llevarla a la final”.

Momentos después, la cantante admitió que siente culpa por lo ocurrido. “Hemos comido con el 50% del presupuesto. La información que me aplicó es cómo van a aplicar los juegos [...] Comer con el 10% sí va a estar cañon”, se sinceró ella.

Decalaraciones de Mariana después de comprar su inmunidad con el presupuesto de todos y ni si quiera se lo han ganado, se imaginan que solo ganen el 50% y menos el 40% 🫣 #LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 pic.twitter.com/t8A8PzEoXA — Buccifresa🍓 (@Buccifresa) September 1, 2026

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