Ecatepec: Azucena Cisneros repavimenta calles en Jardines de Morelos

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, dio el banderazo de salida a las obras de repavimentación.

Vecinos de Jardines de Morelos Quinta Sección, en Ecatepec, Estado de México, ven el fin de más de dos décadas de abandono en sus vialidades. El gobierno municipal, encabezado por la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, inició la repavimentación de Circuito Morelia Norte, avenida principal. Esta obra forma parte de un esfuerzo que ya suma 2.1 kilómetros de calles rehabilitadas en el fraccionamiento, buscando dignificar espacios y mejorar la calidad de vida de los habitantes.

“Es histórico lo que estamos haciendo, ustedes lo saben, lo perciben y ya lo empezaron a sentir”, afirmó la alcaldesa Cisneros Coss durante el banderazo de inicio. La labor se realiza con el tren de pavimentación donado a Ecatepec por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, agilizando los trabajos.

La alcaldesa destacó el ritmo acelerado de las obras, con más de 30 brigadas de bacheo operando incluso de noche en zonas como Valle de Aragón y Jardines de Morelos, cubriendo ya más de diez colonias. “Estamos trabajando a marchas forzadas”, añadió.

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La maquinaría utilizada fue facilitada mediante el respaldo otorgado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. ı Foto: Especial.

Araceli García Hernández, delegada de la comunidad, expresó el sentir de los vecinos: “Nunca se nos hizo caso en la colonia, pero el día de hoy aquí están los frutos, el trabajo, el esfuerzo de nuestra presidenta municipal”. Su testimonio refleja la esperanza y el cambio percibido.

Salvador Oviedo, colono, relató que “nos olvidaron bastante tiempo” y que Circuito Morelia Norte no recibió mantenimiento por más de 20 años, dejándola en un estado deplorable. “Me parece magnífico, después de estar abandonados un promedio de 26 años”, puntualizó.

Rosa María Acosta Cano, vecina y usuaria de bicicleta, compartió su preocupación por la seguridad vial. “Varias veces estuve cerca de sufrir accidentes porque los carros van buscando por dónde está mejor el camino, entonces he estado a punto de que me atropellen”, relató.

La profesora Gardenia Rodas Contreras, con más de 30 años viviendo en Jardines de Morelos, afirmó que “nunca se había dado este tipo de obra”, agradeciendo el apoyo. Su experiencia subraya la magnitud del rezago histórico que padecía la comunidad.

El director de Obras Públicas, Carlos Ramírez Brassetti, detalló que, además de los 2.1 kilómetros ya rehabilitados, se prevé la repavimentación de otras arterias importantes como Circuito Morelia Oriente y Sur, boulevard Toluca y las calles Guanajuato y Guadalajara, consolidando un plan integral de mejora vial.

Las labores de bacheo nocturno benefician a vecinos de comunidades emblemáticas como Valle de Aragón y Jardines de Morelos. ı Foto: Especial.

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JVR