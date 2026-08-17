Azucena Cisneros transforma área de invasiones y tiraderos en Parque Lineal

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inauguró la Alameda México Nuevo, construida donde había tiraderos e invasiones al derecho de vía de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y transformada en poco más de un año en parque lineal con canchas de futbol y basquetbol, juegos infantiles, áreas de ejercitación, espacio para perros y jardines polinizadores.

“Es como un sueño”, expresó un habitante de la colonia México Nuevo, quien llegó al lugar hace unos 30 años y durante ese tiempo fueron “un poco olvidados” por las autoridades, por lo que vivieron con servicios deficientes, sin seguridad y entre oscuridad, invasiones, basura y miedo.

Cisneros Coss entregó la Alameda a los colonos y reconoció que ella también se sorprendió con la transformación radical y repentina del espacio, ocupado durante décadas por personas que operaban tiraderos clandestinos asentados impunemente en el derecho de vía de las torres de la CFE, por lo que retiraron más de mil 600 toneladas de basura y cascajo del lugar.

“Es por ustedes”, dijo Cisneros Coss a las niñas y niños de México Nuevo, aunque la Alameda también beneficiará a jóvenes, personas adultas mayores y población en general, obra que incluye el rescate del llamado Parque Pemex, con cancha de basquetbol, juegos infantiles y jardines polinizadores.

Agregó: “No entregamos hoy una Alameda (…), entregamos bienestar, seguridad, amor a los niños, a los jóvenes, tranquilidad y el derecho a espacios como éstos, dignificados. Les entregamos derecho a la belleza, a los jardines, a lo que pensaron que no tenían derecho”.

En la colonia México Nuevo el gobierno federal construyó un CBTIS y las autoridades municipales pavimentaron 10 calles e introdujeron redes de agua potable y drenaje, edificaron el parque lineal y rescataron el parque Pemex, obras que cambiaron totalmente esta comunidad de Ciudad Cuauhtémoc.

En esta colonia olvidada por décadas los recursos se gastaron con honestidad y transformaron un basurero ilegal en un espacio de esparcimiento, recreación y convivencia familiar.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, informó que fueron retiradas más de mil 600 toneladas de basura y colocaron 96 postes nuevos, 335 luminarias y ocho reflectores, además de realizar 22 reconexiones.

Carlos Ramírez Brassetti, director de Obras Públicas, dijo que la finalidad del parque también es infiltrar agua de lluvia al subsuelo y prevenir inundaciones en las partes bajas.

“Imagínense el problema tan grave que se resolvió. Primero, educación. Segundo, drenaje. Tercero, lo va a decir nuestra presidenta, el Centro de Salud. Después infraestructura y posteriormente áreas de esparcimiento, educación y cultura”, destacó.

Jesús Clara González, director de Protección Civil y Bomberos, mencionó que “aquí encontramos muchas cosas que nos parecieron muy impactantes. Ustedes vienen de un lugar muy sucio, fueron muchas toneladas de basura, suspendimos negocios clandestinos, checamos todas las medidas de seguridad, ustedes estaban en un área muy peligrosa, la delincuencia, animales muertos, fauna nociva”.

En la transformación de la Alameda México Nuevo participaron las áreas de Obras Públicas, Protección Civil, Medio Ambiente y otras del gobierno municipal.

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FGR