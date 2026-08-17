Acusado de homicidio nunca ingresó a cárcel de San Cristóbal, Chiapas; escapó de juzgado

Autoridades de la Secretaría de Seguridad del Pueblo aclararon este lunes sobre la presunta fuga de un reo del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

Las autoridades precisaron que Lorenzo “N”, acusado de homicidio, nunca ingresó ni estuvo bajo resguardo de dicho centro penitenciario.

Al momento de evadirse se encontraba en las instalaciones del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de San Cristóbal de Las Casas, en espera de su audiencia inicial.

Es lunes se informó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos, se activaron de manera inmediata los protocolos de búsqueda y localización, mediante un despliegue coordinado en el que participan la Guardia Estatal Preventiva, Guardia Estatal Complementaria, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal adscrito al Grupo “Lobos” de la Guardia Estatal Procesal.

Dichas fuerzas de seguridad mantienen acciones conjuntas para dar con el paradero de Lorenzo “N”.

Asimismo, se dio vista a la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes y el deslinde de responsabilidades.

Como parte de estas investigaciones, un elemento de seguridad fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para determinar lo conducente conforme a derecho.

El elemento de seguridad detenido rendirá su declaración ante las autoridades correspondientes, sin embargo, permanecer bajo custodia.

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FGR