Beatriz Mojica: ‘Hoy se suman mujeres que ya están dando resultados y abriendo camino’

Acapulco.- — Seis mujeres con trayectoria en el deporte, la defensa de los derechos humanos, el medio ambiente, la educación, las causas feministas y la administración pública anunciaron su adhesión al proyecto que encabeza la consejera nacional de Morena, Beatriz Mojica Morga, quien afirmó que esta suma fortalece una visión política construida desde las causas sociales y con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las y los guerrerenses.

Durante la Asamblea de Sumas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, se incorporaron Natali Brito, deportista de alto rendimiento; Mariana Menchaca, activista ambiental; Fanny Ruth Lara Figueroa, defensora de derechos humanos; Aurora Román, maestra y luchadora social; Liliana Quijano, feminista y defensora de derechos humanos; y Francisca Vázquez, especialista en administración pública.

“Hoy se suma a este proyecto en defensa de la transformación y la soberanía nacional una visión que tiene que ver con el respeto a los derechos, con la construcción de una sociedad de derechos, que es lo que estamos haciendo en el humanismo mexicano y es lo que estamos haciendo en Morena”, expresó Beatriz Mojica en su mensaje.

La consejera nacional agradeció la confianza de las seis mujeres y sostuvo que el proyecto tiene como “finalidad exclusiva, única, mejorar las condiciones de vida de las y los guerrerenses”. Subrayó que se trata de mujeres experimentadas y jóvenes con causas propias, cuyo reconocimiento no deriva de su incorporación al movimiento, sino del trabajo que han realizado durante años en sus respectivos ámbitos.

Beatriz Mojica colocó además la participación política y social de las mujeres como uno de los ejes de esta nueva suma. Reconoció que en Guerrero las mujeres todavía enfrentan condiciones desiguales para abrirse camino y que su trabajo suele estar sometido a mayores exigencias.

Mojica señaló que Natali Brito representa el esfuerzo de las niñas, jóvenes, deportistas y familias que diariamente hacen sacrificios para desarrollar su talento. Afirmó que su trayectoria demuestra que en Guerrero existe capacidad y potencial, pero todavía es necesario construir mejores condiciones para que las nuevas generaciones puedan cumplir sus aspiraciones.

“Ella nos recuerda que en Guerrero no falta capacidad, hay mucho talento. Lo que muchas veces falta es apoyo y que ninguna joven debería abandonar su sueño porque no encontró una pista, un entrenador o alguien que creyera en ella”, expresó.

La incorporación de Mariana Menchaca suma al proyecto una agenda vinculada con la defensa ambiental; Fanny Ruth Lara Figueroa y Liliana Quijano fortalecen la perspectiva de derechos humanos y de las mujeres; Aurora Román aporta una trayectoria relacionada con la educación y la lucha social; mientras que Francisca Vázquez incorpora experiencia y conocimiento en materia de administración pública.

La morenista destacó que ninguna de ellas “viene a estrenarse en el compromiso con Guerrero”, pues ya cuentan con trabajo y resultados en sus respectivos ámbitos y han contribuido a abrir espacios para otras mujeres.

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