Difunden incómodos videos de María Vargas, Miss Universo México, que desatan polémica en redes

María Vargas es la nueva Miss Universo México, pero parece ser que después de su predecesora Fátima Bosch, la corona es más pesada y el público mira con lupa las actitudes de la representante mexicana para el concurso de belleza internacional.

Y es que hay que recordar que la tabasqueña destacó por tener una personalidad única y una actitud amable y humilde, aunque todo esto sin perder el respeto propio. Por ello, muchos esperan valores similares en su sucesora.

La coronación de María Vargas como la Miss Universo México 2026 ocurrió este sábado 29 de agosto en Los Cabos, donde ocurrieron un par de situaciones que han desatado las críticas de público sobre la originaria de Jalisco.

Los incómodos videos de María Vargas

El video más comentado respecto a las actitudes “cuestionables” de María Vargas es uno en el que la mujer le grita a Miss Morelos para pasar antes que ella en la pasarela.

“¡Morelos, Morelos! Voy a pasar", dice mientras que se mantiene seria y sin mirar a su compañera una vez que ya avanzó hacia el escenario. Por su parte, Miss Morelos se ve bastante incómoda por la situación.

Otro momento polémico ocurrió en pleno escenario, donde parece haberse negado a tomar la mano de Miss Universo Guerrero. En el video, podemos ver como la guerrerense hace el gesto de darle la mano para mostrar apoyo.

Sin embargo, ella reacciona rápidamente y le avienta la mano, un gesto que el público criticó al señalar que pudo haber sido más sutil y que no había la necesidad de hacer un gesto tan exagerado.

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