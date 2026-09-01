Así luce la nueva nariz de Lucas de Andy y Lucas | Antes y después

Lucas González, cantante del grupo Andy y Lucas, ha sido captado por primera vez tras haberse sometido a una operación estética en Turquía para cambiar la apariencia de su nariz.

En los últimos años, el rostro del cantante ha llamado la atención, pues él mismo se ha pronunciado en el pasado sobre los comentarios que ha recibido por su cara, lo que ha hecho que el público permaneza atento a las alteraciones que pueda realizarse.

El nuevo procedimiento viene después de que Lucas sufrió complicaciones estéticas y de cicatrización tras una rinoplastia previa que derivó en un problema conocido como “nariz en silla de montar”, una deformidad caracterizada por el hundimiento o colapso del puente nasal.

Así luce la nueva nariz de Lucas de Andy y Lucas

El famoso fue captado mientras se encontraba en un restaurante y aún en proceso de recuperación. Por este motivo, todavía llevaba algodones en sus orificios nasales, señal de que la cirugía sigue siendo muy reciente.

Según lo que logra verse de momento, la nueva nariz de Lucas tiene unaproporción más recta, elevada y proporcionada con respecto al conjunto de su rostro, un cambio difícil de ignorar, aunque aún no conocemos el resultado final.

El artista también ha hecho declaraciones sobre el arreglo estético con el periodista Carlos García. “Por fin mi nariz ha recuperado su forma”, expresó en declaraciones compartidas en el programa Y ahora Sonsoles.

“Tiene que estar dos o tres meses con la escayola puesta, analgésicos y ocho semanas de antibióticos”, explica García sobre el proceso que sigue a la operación.

Agregó: “Lucas no puede estar más comprometido con su recuperación. La semana pasada estaba comiendo bien, entrenando bien y descansando para que no quede duda alguna de que no pone todo de su parte para que sea un éxito”.

Además, se reveló que la cirugía tuvo que realizarse en Turquía por su complejidad: “Se iba a operar en Barcelona, pero como era tan complicada decidieron que fueran dos médicos los que se la hicieran”, confirmaron.

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