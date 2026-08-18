¿Quién fue el ex de Cynthia Klitbo que la golpeó y le destruyó la nariz?

Cynthia Klitbo se sinceró sobre el verdadero motivo detrás de sus ronquidos, al contar que una ex pareja la golpeó y le rompió la nariz en tres pedazos, algo que ella mantuvo en secreto por años debido a la vergüenza que sentía y el poco apoyo hacia las mujeres.

“Fui víctima y victimaria de una relación muy fea y pasional”, comenzó la artista, “me abrieron el labio, me desfiguraron el ojo, me rompieron la nariz”, contó. “En aquel momento no existía la defensa a la mujer y además yo estaba muy enamorada”, admitió.

Además, Cynthia Klitbo comentó que tras perdonarlo, la agredió otras dos veces y que estuvo a punto de morir estrangulada. “Tengo várices en el cuello por el ahorcamiento”, contó.

“Yo ya era muy famosa y me sentía avergonzada de llegar a una delegación golpeada. Lo que hice fue sacar mi coche a todo lo que da en la avenida para que me pegara en el mismo lado del ojo”, agregó.

¿Quién fue el ex de Cynthia Klitbo que le destruyó la nariz?

Klitbo no reveló el nombre de la pareja que la agredió físicamente hace años y le provocó el problema en la nariz después de rompérsela en una de las agresiones que sufrió, pues aseguró que el tiempo pone las cosas en su lugar.

A través de los años, la actriz ha tenido varias parejas públicas, por lo que sería difícil adivinar cuál de ellos sería el que la agredió, aunque mencionó que ocurrió más o menos cuando Verónica Castro y Lucía Méndez se hicieron operaciones estéticas.

La artista ha estado casada en cuatro ocasiones. Primero con Jorge Antolín, siendo su matrimonio de juventud; luego con Francisco Gattorno, de quien se separó tras descubrir una infidelidad; con Rubén Lira, el padre de su única hija y finalmente, David Gérstein, con quien duró cuatro años casada.

También fue novia de personalidades como Juan Soler, con quien llevó un romance discreto y Juan Vidal, sobre la cual posteriormente admitió que se trató de algo complejo. También tuvo una breve relación con Rey Grupero.

Finalmente, Luis Rodríguez es su pareja actual, un director de fotografía y realizador independiente menor que ella, con quien comparte un vínculo cercano.

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