Mariana Ochoa: Antes y después de OV7 a La Casa de los Famosos | FOTOS

Mariana Ochoa es una de las cantantes más famosas de México, empezó su carrera desde niña y tiene una larga trayectoria en la música desde que inicio en La Onda Vaselina, hasta su transformación a OV7 y en La Casa de los Famosos México.

Mariana Ochoa también es actriz y conductora y también una famosa empresaria.

Mariana Ochoa su antes y antes

Mariana Ochoa. comenzó su carrera a los 9 años, en 1989, al integrarse al grupo infantil La Onda Vaselina, creado por la productora Julissa.

TE RECOMENDAMOS: Impresionante Memo Shutz gana el segundo lugar de La Casa de los Famosos México 2026

Con el tiempo el grupo evolucionó y en 1997 cambió su nombre a OV7, convirtiéndose en uno de los fenómenos del pop mexicano más importantes de finales de los 90 y principios de los 2000.

Mariana Ochoa de niña en La Onda Vaselina ı Foto: Redes sociales

Éxitos como “Te quiero tanto, tanto”, “Shabadabada”, “Enloquéceme” y “No me voy” los catapultaron a la fama. El grupo se separó en 2003, se reunió en 2010 y volvió a disolverse en 2023 tras la gira del 30 aniversario.

Tras la primera separación de OV7, firmó con TV Azteca y protagonizó varias telenovelas, destacando: La hija del jardinero entre 2003 y 2004.

Mariana Ochoa en OV7 ı Foto: Redes sociales

Ha trabajado en doblaje, teatro musical y, más recientemente, como empresaria, ya que fundó la agencia EM Media Agency.

En La Casa de los Famosos tuvo una notable participación porque fue la primera eliminada de la temporada 2026, pero una semana después regresó al juego gracias a que el público le dio la oportunidad de volver a integrarse con una gran ventaja de haber visto todo lo que se comentaba afuera sobre el reality show.

Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México ı Foto: Especial

Mariana se convirtió en la favorita porque fue el blanco de constantes ataques y bullying de Aldo Rendón, Ese Pérez y Flor Vigna, entre otros de los participantes del programa.

Se convirtió en la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026 y se llevó el premio de 4 millones de pesos.

Te puede interesar: