Mariana Ochoa es la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026

Este domingo 4 de octubre, Mariana Ochoa se convirtió en la ganadora de La Casa de los Famosos México 2026, en la cuarta temporada del programa de telerrealidad donde vivió momentos virales y llenos de emociones.

Mariana Ochoa gana LCDLF

Este domingo, se llevó a cabo la final de La Casa de los Famosos México, dónde los cinco finalistas se enfrentaron a la decisión final del público respecto a esta temporada del reality show. De este modo, se reveló la victoria de Mariana Ochoa.

Mariana Ochoa se convierte en la Gran GANADORA de la 4Ta temporada

❤️❤️❤️👑👑👑👑#LaCasaDeLosFamososMéxico#lacasadelosfamososmx #LCDLFMX pic.twitter.com/yMQkpJKPRi — LCDLF Encuestas MX (@lcdlfPolls) October 5, 2026

La reconocida cantante de OV7, actriz y conductora, ingresó como una de las celebridades principales del programa. Su paso por la competencia comenzó al convertirse en la primera eliminada de la temporada durante la etapa inicial.

Sin embargo, gracias a las dinámicas del programa y al respaldo de la audiencia, la intérprete logró reintegrarse al reality tras superar la etapa del exilio, aprovechando esta segunda oportunidad para redefinir por completo su estrategia dentro del grupo.

A lo largo de su participación en la competencia, su permanencia generó diversas controversias fuera de la casa, donde surgieron señalamientos sobre las estrategias de apoyo en redes sociales y alianzas externas promovidas durante las votaciones.

Dentro del programa, la famosa tuvo encontronazos con personalidades como Ese Pérez o Aldo Rendón, quienes admitieron que la famosa les daba flojera y que no les interesaba conocerla más.

El momento cumbre de su participación llegó en la novena semana del programa al consagrarse como la primera finalista de la temporada tras ganar la prueba de inmunidad “La Boutique”, lo que se sumó a un momento más de suerte para ella en el programa.

Siii Mariana siiii, créetelo, decrétalo, manifiéstalo porque con el favor de Dios así será! ✨

Eres merecedora del primer lugar! 💕



HOY MARIANA GANA#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/IA5FSRpS5t — Luna 🫧 (@PollitoDeFrente) October 4, 2026

Estos “golpes de suerte” que le dieron la posibilidad de evitar la placa en un par de ocasiones u obtener beneficios, hizo que muchos de sus detractores juzgaran el juego como sucio y se cuestionaran si la mujer podría ganar por “mano negra”.

Al avanzar hasta la gran final de La Casa de los Famosos México junto a compañeros como Karina Torres, Gema Garoa, Memo Schutz y Ese Pérez, la trayectoria de Mariana Ochoa dentro del programa quedó marcada por un notable regreso, una destacada resiliencia y su capacidad para asegurar su lugar en el momento crucial de la competencia.

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