“La gente hoy está en la búsqueda de experiencias”, dice a La Razón Armando Calvillo, cofundador del Corona Capital, festival que cada vez expande las vivencias más allá de la música y del Autódromo Hermanos Rodríguez. En esta edición, convierte una taquería en un punto de reunión, ofrece actividades en una tienda de discos y permite conocer las entrañas de este encuentro en áreas de producción y el backstage.

“Sabemos que las pantallas son todo, las redes sociales, pero hoy creo que empieza a abrirse más esto de tener experiencias, conectar con gente.

“Por eso los festivales, los conciertos, toda la música en vivo están siendo tan exitosos y están teniendo tanto atractivo y demanda. La gente necesita estar más en conexión”, destaca.

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Este año, por ejemplo, Tacorona Capital convierte la taquería Los Caramelos en un punto de encuentro durante cinco días, con un menú especial, transmisiones del festival y hasta firma de autógrafos con artistas, por ejemplo, ayer estuvo God Kid.

“Crecemos más las experiencias, no solamente para el fin de semana, sino para tener mucho más extensión de todo lo que sucede y que los fans puedan vivir más el festival. No solamente dentro del autódromo. Hay artistas que vienen a comer tacos y qué mejor hacerlo en Tacorona Capital”, comenta.

Este año, Airbnb también ofrece cuatro experiencias, una de ellas es un recorrido con Armando Calvillo, entre tacos, cerveza y anécdotas, del festival, para conocer cómo son las áreas de producción y disfrutar de una parte de uno de los shows en vivo.

“Voy a platicar con un grupo de gente historias del Corona Capital, pero también vamos a comer tacos para completar esta experiencia arriba de un escenario. Verán a uno de los artistas que estén tocando y conocer un poco el backstage del festival. De esta manera, nuestros aliados también suman a la experiencia. Han entendido que ya no es nada más poner un logo; ahora es generar mejores experiencias”, resalta el ejecutivo.

Esta serie de experiencias ha permitido que se acerquen a públicos más jóvenes, además de conservar a los asistentes que han seguido el festival desde el inicio.

“En los últimos años ha sido tener más vivencias, escuchar al público, amplificar los mensajes y las historias de los mismos fans, qué es lo que sienten, cómo viven el festival, porque ellos lo han construido, han llevado el timón todos estos años”, dice.

Armando Calvillo celebra que hoy el Corona Capital esté entre los más reconocidos a nivel mundial. “Nos emociona y sobre todo enorgullece que un festival hecho por mexicanos llegue a estos niveles y nos comparen con Glastonbury, Tomorrowland, Primavera Sound y demás”, expresa.

Ahora ya no son ellos los que se acercan a los artistas, son los propios grupos y cantantes los que apartan un lugar en sus giras para este encuentro.

“El festival ha ganado nombre internacionalmente. Al principio sí era estar buscando a ver quién quería venir, hoy es al revés. Hoy nos hablan y nos dicen: ‘Ya contemplamos que este artista vaya al Corona Capital”, resalta.

Este año, por ejemplo, lograron que por primera vez Gorillaz pise el festival; será la banda más esperada de hoy, y además llegará con nuevo disco, The Mountain. Desde este viernes y hasta el próximo domingo desfilarán por los diferentes escenarios, artistas como Twenty One Pilots, The Strokes, Mumford & Sons, James Blake, The Kooks, The Offspring, Pierce The Veil, The XX y Lola Young, entre otros más.