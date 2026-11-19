Karely Ruiz se quiere ir de La Mansión VIP y luego se arrepiente

Karely Ruiz expresó su deseo de salirse de La Mansión VIP 2, luego de que en una dinámica le dijeron mueble y que no aporta nada al contenido de la casa.

Esto sucedió, luego de que al programa entró un robot llamado Barullator, el cual llegó soltando factos, ya que los participantes le preguntaron que cómo van y le pidieron dar un top 4 de los peores y los mejores.

El robot soltó toda la verdad y afirmó que de las mujeres las que menos contenido dan son Karely Ruiz y Bellakath. Sobre la primera le dijo que hiciera lo que prometió antes de entrar. Esto en referencia a que la influencer dijo que iba a usar traje de baño todo el tiempo.

Después de esta breve conversación, Karely Ruiz se fue a peinar con su amiga Ballakath y las dos empezaron hablar de lo que les dijo el Barullator.

Karely Ruiz se quiere salir de La Mansión VIP

La creadora de contenido dijo que si a la producción no les parece su personalidad que pueden llevar a influencers que se dediquen a hacer contenido.

Karely se dedica a hacer contenido para adultos y no contenido más común para redes sociales.

El robot les dijo que Karely Ruiz y Bellakath son muebles y están muy enojadas; incluso piensan en salir, pero la multa es de 2 millones. En realidad no creo que sean muebles. Bellakath siempre da ideas y nadie quiere ÁNIMOS .#LamansionVIP2 #lamansiónvip #KarelyRuiz #bellakath pic.twitter.com/l1tDLXaxqY — racso.blue (@racsoblue) November 20, 2026

La influencer dijo que ella no quería entrar al programa por lo mismo, ya que ella es una persona seria y su personalidad no es explosiva como quieren que se desarrolle en el programa.

En esa conversación Karely Ruiz dejó ver que ella quiere salirse del reality show, le comentó a Bellakath, pero la cantante le recordó que si abandonas el juego Hotpanish cobra multas millonarias.

Así que al final, Karely y Bellakath dijeron que van a tratar de dar más contenido. Karely Ruiz aseguró que tras pensarlo brevente se arrepintió de decir que se quería ir, dijo que aguantará hasta la final.

. La cantante de reguetón mencionó que ella no es bufón y que va a cuidar su carrera antes de hablar sin pensar, porque eso la podría afectar.

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