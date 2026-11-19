Bruno Mars está pasando por un momento difícil, pues el cantante publicó un mensaje en el que anunció que su papá falleció.

En su cuenta de Instagram, Bruno Mars compartió una foto de él abrazando a su papá en una cama de hospital. Además, compartió otras imágenes de su papá en distintas etapas de su vida.

“La semana pasada pude abrazar a mi padre por última vez. Si alguna vez me has visto hablar de él, siempre he dicho que él es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música.

“Él crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí. En mis ojos él fue el mejor padre del mundo, y lo extrañaré todos los días hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero papá. Dale un beso a mamá allá arriba por mí”, fue el mensaje que escribió el cantante de “Treasure”.

El artista recibió cientos de mensajes de condolencias de sus fans y de otras celebridades como Justin Timberlake, Nicky Jam, Preston Knight, Donatella Versace, Jeremy Renner, Lenny Kravitz, entre muchos más.

¿Quién era Peter Hernández, papá de Bruno Mars?

Peter Hernandez nació en 1952 en Brooklyn, Nueva York, tenía ascendencia puertorriqueña y judía.Desde niño estuvo inmerso en la música acompañando a su propio padre a presentaciones de orquestas latinas. A los 13 años desarrolló una profunda pasión por el doo-wop y adoptó el apodo artístico de “Dr. Doo-Wop”.

Inspirado por la admiración de Elvis Presley por Hawái y la película Blue Hawaii, se mudó a Honolulu a los 25 años.Allí trabajó como percusionista, administró un museo dedicado a Elvis Presley en Waikiki y fundó The Love Notes, una revista musical de doo-wop que llegó a contar con hasta 18 integrantes sobre el escenario y que en 2014 fue incluida en el Salón de la Fama del Doo-Wop.

En Hawái conoció a Bernadette San Pedro Bayot, una cantante y bailarina de hula de origen filipino, con quien tuvo seis hijos: Peter Gene ( o sea Bruno Mars), Eric, Tiara, Tahiti, Presley y Jaime.

Peter fue quien apodó “Bruno” a su hijo a los dos años por su parecido con el luchador Bruno Sammartino, le enseñó a tocar los bongós y lo subió al escenario de The Love Notes desde los cuatro años como imitador de Elvis.

Cuando Bruno tenía alrededor de 12 años, Peter y Bernadette se separaron y Bernadette falleció posteriormente en junio de 2013.Tras la separación y el fin de The Love Notes, Peter atravesó dificultades económicas viviendo junto a sus hijos Bruno y Eric en distintos lugares precarios en Hawái, etapa que Bruno Mars ha recordado con afecto por el apoyo incondicional de su padre.

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