No es secreto que la relación entre Lupita Jones y la organización de Miss Universo no es la mejor, pero la gente no esperaba que la modelo de Mexicali, Baja California, le hiciera el feo a la tabasqueña Fátima Bosch.

La polémica estalló después de que la cuenta oficial del certamen dejara de seguir en Instagram a las exganadoras mexicanas Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, pero aún sigue a Fátima Bosch, Miss Universo 2025.

La decisión llamó la atención de los seguidores del concurso y alimentó las teorías sobre que existe un distanciamiento entre la exdirectora de la franquicia mexicana y la organización internacional. Pero lo que más polémica generó fue una foto compartida por Lupita Jones, donde dejó fuera a Fátima.

Lupita Jones deja a Fátima Bosch fuera de foto con las Miss Universo mexicanas

A través de sus redes sociales, Lupita Jones compartió dos fotografías hechas con Inteligencia Artificial donde ella aparece junto a Ximena Navarrete y Andrea Meza, las otras mexicanas que han conquistado la corona de Miss Universo. La imagen destacó por la ausencia de Fátima Bosch, ganadora de la edición 2025.

La exreina de Miss Universo acompañó la publicación con una frase que rápidamente causó polémica entre los seguidores del concurso: “La historia no se puede borrar”.

Publicación de Lupita Jones en la que excluyó a Fátima Bosch como una de las Miss Universo mexicanas ı Foto: Captura de pantalla

El hecho de que Lupita Jones excluyera de la foto a Fátima Bosch fue interpretado como un desplante contra la tabasqueña y señal de su distanciamiento con la Organización Miss Universo. Además, usuarios recordaron que las reinas de belleza han protagonizado varios desencuentros públicos durante el último año.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar, donde internautas expresaron posturas encontradas:

“Son 4 aunque a muchos les duela”

“Y para cuando la foto con Fátima?”

“Si ellos (MUO) no lo reconocen, tienen un fandom enorme que las respalda en todo. Son el orgullo para muchos”

“Que no se les olvide que ustedes también tuvieron rumores fuertes, pero ahora a algunas les toca hacer los rumores fuertes de otra”

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