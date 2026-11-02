¿Quién es Alejandro Canahuati, hondureño relacionado con Fátima Bosch?

Todo parece indicar que alguien ha logrado conquistar el corazón de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien habría dejado la soltería gracias al empresario hondureño, Alejandro Canahuati, de acuerdo con diversas publicaciones en redes sociales.

Y es que en redes sociales ya circula el video que muestra a la modelo mexicana junto con el extranjero en Mérida. Las imágenes los muestran a ambos tomados de la mano mientras caminan de noche hacia una camioneta.

#EspectáculosVT ❤️👑 Fátima Bosch estaría estrenando romance con el empresario hondureño Alejandro Canahuati Farah.



Este fin de semana fueron captados agarrados de la mano en Mérida. pic.twitter.com/ChFllY8Z0Z — xevt - xhvt (@xevtfm) November 2, 2026

Rápidamente, el público identificó al acompañante de Fátima Bosch como Alejandro Canahuati Farah. El nombre, al no formar parte del espectáculo tradicional, llamó la atención de los fans de la diseñadora de modas, por lo que en La Razón te compartimos lo que se sabe sobre él.

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Asimismo, el público se dio cuenta de que los dos se siguen en redes sociales, además que ella sigue a varios integrantes de la familia del empresario, lo que indicaría una cercanía particular.

¿Quién es Alejandro Canahuati?

Alejandro Canahuati Farah es un empresario originario de Honduras, quien pertenece a una reconocida familia en el país latino. Aunque no se sabe mucho de su vida personal, sí se sabe que nació en diciembre.

La familia encabeza Industrias Pacer, una reconocida empresa dedicada al sector textil y confección de prendas de vestir, con amplia presencia comercial en Centroamérica. En el ámbito profesional, Alejandro se desempeñó como subgerente general de la empresa en 2023.

Es hijo del empresario y político Mario Miguel Canahuati y de Sandra Farah, y tiene tres hermanos: Juan Carlos, Stephanie y Mario Alberto.

En el pasado, Fátima contó qué buscaba en una pareja, destacando que para ella era importante encontrar a un hombre que compartiera sus valores. “La primera que ame a Dios, porque si ama a Dios va a entender cómo amar a los demás y por ende cómo amarme a mí”, expresó en ese momento.

Cabe mencionar que hasta el momento, no existe una confirmación pública por parte de Fátima Bosch o de Alejandro Canahuati sobre si es verdad que existe una relación romántica entre ambos, por lo que de momento no son más que rumores.

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